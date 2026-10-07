BMX-Brüderpaar Kogler gewinnt den Alpe Adria Cup

Fabian und Lukas Kogler sicherten sich Platz eins und zwei in der Gesamtwertung des internationalen BMX-Cups.

In den vergangenen Wochen ging es in der BMX-Szene mit Rennen in diversen Ligen Schlag auf Schlag. Besonders erfolgreich endete das fünfte Rennwochenende in Serie für die Brüder Fabian und Lukas Kogler. Die Reise zur siebenten und letzten Station in Ljubljana hat sich für die Fahrer aus Mühlen ausgezahlt. Fabian (27) stand schon vor den beschließenden zwei Rennen als Gesamtsieger fest. Mit zwei zweiten Plätzen hinter dem Ungarn Barnabás Kiss unterstrich er seine starken bisherigen Leistungen. Doch auch Lukas (20) streifte mit zwei siebenten Tagesplätzen genug Punkte ein, um in der Gesamtwertung der Klasse „Men 17+“ den zweiten Platz hinter seinem älteren Bruder zu holen. Damit ist die BMX-Saison für den Klub aus dem Bezirk Murau auch abgeschlossen.