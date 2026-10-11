Robert tritt seit fünf Jahren als Jodie Fox auf. Die Dragqueen hat auch einen Sohn, der sehr stolz auf seinen Vater ist. Eine außergewöhnlich gewöhnliche Beziehung.

Robert trägt hohe pinke Schuhe, ein weißes Kleid mit knallgelben Zitronen drauf und eine weiße Perlenkette. Seine braunen Augen sind heute blau, Kontaktlinsen und Eyeliner setzen sie in Szene. Mit der blonden Kurzhaarperücke und den langen weißlackierten Fingernägeln und dunkelrotem Lippenstift sieht er etwas aus wie Marilyn Monroe. Robert nennt sich in diesem Rahmen Jodie Fox. Seit fünf Jahren tritt er als Dragqueen auf. „Es war ein Experiment und dann ist mein Experimentierkoffer explodiert“, sagt er. Geplant wäre das nämlich nie gewesen. Nachdem sein Sohn ausgezogen ist, hätte er sich auf die Suche nach Weiblichkeit gemacht. Was mit einem feminin gelesenen Gang – starker Einsatz der Hüfte und Handflächen nach außen – begann, entwickelte sich immer weiter.

Vom Gang zu Frauenschuhen über erste Schminkversuche, Perückenbestellungen, Kleideranproben bis hin zum Gesamtpaket: „Am Anfang habe ich mich beim Einkaufen noch geschämt, war sehr zurückhaltend. Heute gehe ich mit Selbstbewusstsein Kosmetikprodukte, Kleider und Schuhe kaufen.“ Wenn Robert diese Geschichten erzählt, spricht er mit dem ganzen Körper. In sich aneinander reibende Hände verstärken bewusst gesetzte Pausen, ein kreisender Finger betont den Punkt, formt die Sätze zu Statements. Jodie Fox ist eine Kunstfigur, Robert der Mensch dahinter. Das ist ihm wichtig zu betonen. Dabei könne Jodie Charaktereigenschaften nach außen kehren, die Robert nie präsentieren könnte. „Jodie ist selbstbewusst, sie ist laut, sie ist auch frech.“ Aber wie ist Jodie als Vater?

Was man von Jodie Fox lernen kann

Dominic, Roberts Sohn, sagt: „Er ist großartig, ich könnte mir niemand Besseren vorstellen. Er ist ein richtiges Vorbild.“ Das Selbstbewusstsein, der Humor, die Offenheit – all das schaut sich Dominic von Jodie Fox ab. Als Jodie Fox weiß Robert zu provozieren und anzuecken. „Jodie ist eine politische Kunstfigur“, sagt Robert. Dominic findet das gut, unterstützt das Vorhaben und sagt: „Wir müssen mehr Toleranz in unsere Gesellschaft bringen.“ Der 25-Jährige teilt die Werte wie Toleranz mit seinem Vater, das Aussehen nicht. Er ist groß, das schwarze Haar hat er zu einem Dutt gebunden. Auf seinem Unterarm hat er Totenköpfe tätowiert.

© Stefan Stockinger Dominic und Jodie

Dominic ist ein „unheimlich friedvoller und liebenswerter Mensch“, sagt Robert. Er ist seinem Sohn dankbar, er ist stolz auf ihn, glücklich, dass er ihn so akzeptiert, wie er ist. „Ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann, wie es ist, wenn man sich mit seinem Sohn hinsetzt und ihm erzählen muss, dass sein Vater viel Spaß hat, Frauenkleider zu tragen.“ Wieder erzählt Robert mit seinen Händen mit, den Kopf hat er in seinem Nacken abgelegt, seine blonden Perückenhaare berühren die Schultern, der Blick geht Richtung Decke – so, als ob er noch einmal zum Moment des Gesprächs zurückreisen würde. Robert sagt dann, alles sei gut gegangen, Dominic hätte es schnell aufgenommen und akzeptiert.

Dominic erzählt über das Gespräch von damals heute mit viel Begeisterung in der Stimme, immer wieder lacht er dabei. „Er saß vor mir wie ein scheues Kind“, sagt Dominic. Zwei Stunden wären sie zusammengesessen. Robert hätte wiederholt gezögert, beim Reden Pausen eingelegt. Die Nervosität und die Angst hätte man ihm angemerkt, angesehen. Unbegründet. „Ich habe dann sofort sehr positiv reagiert, mich ehrlich gefreut. Das ist ein spannendes Hobby, mit dem er viel gesellschaftlich und auch politisch erreichen kann“, sagt Dominic.

© Stefan Stockinger Jodie und Dominic

Vater-Sohn-Beziehungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Mitte des 20. Jahrhunderts galt der Vater als Familienoberhaupt, als strenge Autoritätsperson. Der Großteil der emotionalen Erziehung lag bei der Mutter, der Vater sollte für Disziplin sorgen. In den meisten Vater-Sohn-Dynamiken geht es um Zuneigung, Wertschätzung und ehrliche Liebe. Bei Robert und Dominic ist das nicht anders. Robert sagt, dass Jodie das Verhältnis der beiden verändert hätte. „Unsere Vertrauensebene hat sich erweitert, wir sprechen über alles, manchmal auch Dinge, die ein Sohn vielleicht eher mit seiner Mutter besprechen würde“, sagt Robert. Und Dominic? Er sagt: „Ich habe keine Geheimnisse mehr vor meinem Vater. Er ist so etwas wie mein bester Freund“.