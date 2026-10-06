„Orange Plague“: Nackte Trump-Statue steht im EU-Parlament

Die EU-Parlamentarier können den US-Präsidenten bis Donnerstag in seiner natürlichsten Form bewundern. Der Künstler bezeichnet Trump als eines der größten Hindernisse für die Lösung des Klimawandels.

Die Trump-Statue tourte bereits durch mehrere Städte weltweit – hier ist sie in München

Im Europaparlament steht nun ein nackter, vergoldeter Donald Trump. Der dänische Künstler Jens Galschiøt stellt in Straßburg seine satirische Skulptur "Orange Plague" (orangefarbene Plage) aus, auch als "King of Injustice" (König der Ungerechtigkeit) bezeichnet. Die Figur zeigt den US-Präsidenten nackt auf den Schultern eines Mannes. In der Hand hält er einen überlangen Golfschläger. Mit Sockel ist die Statue rund 2,5 Meter hoch und mit 23-karätigem Gold überzogen.

Montagfrüh war die Skulptur noch unter einem orangefarbenen Tuch verborgen, einen Tag später wurde sie enthüllt. Sie steht an einem der belebtesten Knotenpunkte des Parlaments, der zwei Gebäude miteinander verbindet. Sie soll dort bis einschließlich Donnerstag ausgestellt werden.

Künstler von einem Abgeordneten eingeladen

Eingeladen wurde der Künstler vom dänischen Linken-Abgeordneten Per Clausen. Er teilte mit: "Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen."

Auf Visitenkarten, die neben der Skulptur ausgelegt wurden, wird der "König der Ungerechtigkeit" mit den Worten zitiert: "Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen." Der Künstler bezeichnet Trump als eines der größten Hindernisse für die Lösung des Klimawandels.