Steirischer RFJ-Funktionär liked antisemitische Hass-Postings

Ein Funktionär der FPÖ-Jugendorganisation liked offen antisemitische und islamophobe Beiträge auf Social Media. Er habe keine Außenwirkung, sagt der Mann, der sich trotz Engagement nicht als Politiker sieht.

Was haben Masseneinwanderung, Pornografie, Wucher, Kommunismus, Krieg und Jeffrey Epstein miteinander zu tun? Nichts. Ein Posting auf Instagram insinuiert, dass hinter allem Juden stecken – ein klassisches antisemitisches Verschwörungsnarrativ. Ein Like gibt es dafür von einem Funktionär des „Ring Freiheitlicher Jugend“ aus Graz-Umgebung. Er habe „schon einen schwarzen Humor“, meint der Mann im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Geliked habe er die Posts aber zumindest nicht bewusst. Es sei auch möglich, dass er gehackt wurde, sagt er.

RFJ-Tätigkeit ist „unpolitisch“

Es sind zweifelsohne geschmacklose Postings, die der Account des jungen Mannes auf Instagram liked. „Wie es sich anfühlt, offen den Islam zu hassen“, steht auf einem Bild über einem berühmten Krönungsporträt von König George III, der da stolz posiert. Europäer hätten ein angeborenes Misstrauen gegenüber Roma und Sinti, heißt es sinngemäß in einem anderen Posting – über einem Foto vom britisch-albanischen Superstar Dua Lipa. Er habe nichts gegen Juden oder Muslime, versichert der Mann auf Rückfrage. Immerhin gibt er zu: „Ja, die Optik ist schlecht.“

„Ich sehe mich nicht als Politiker“, sagt der junge Mann, der sich in seiner Ortsgruppe der Freiheitlichen Jugend engagiert. Bei der letzten Gemeinderatswahl kandidierte er in seiner Heimatgemeinde auf der Liste der FPÖ, den Einzug in den Gemeinderat schaffte er knapp nicht. „Meine Tätigkeit bei der RFJ gehe ich sehr unpolitisch an, so blöd das klingt“, erzählt er weiter. Zwar organisiere er Treffen der Freiheitlichen Jugend, die sollen aber nur der Vernetzung dienen. Er bekleide kein Mandat und habe daher keine politische Außenwirkung, meint er.

Historisches Interesse

Auf Willhaben kauft und verkauft der Mann übrigens militärische Devotionalien aus der Zeit des Austrofaschismus. Ein Hobby, wie er meint. „Ich bin Sammler und interessiere mich für österreichische Geschichte“, sagt er. Dabei gehe es ihm auch um Erinnerungskultur.

Das Thema ist kein Einzelfall bei den steirischen Freiheitlichen. Rund um die Gemeinderatswahl in Graz wurden zwei Funktionäre wegen des Postens antisemitischer Karikaturen aus der Partei ausgeschlossen.