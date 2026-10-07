GAK-Comeback gegen Salzburg? Tim Trummer: „Bin auf jeden Fall bereit“

Tim Trummer könnte am Samstag (17 Uhr, Sky live) gegen Salzburg sein erstes Bundesliga-Spiel für den GAK bestreiten.

„Pressen! Pressen! PRESSEN!!!“ Legen die GAK-Akteure am Samstag im Heimspiel gegen Salzburg (17 Uhr, Sky live) auch nur annähernd so viel Intensität an den Tag wie Trainer Gerald Scheiblehner im Training, dann könnte sogar den Bullen das Fürchten kommen. Nach der dreiwöchigen Länderspielpause steht dem Coach im letzten Spiel vor dem Grazer Derby wohl beinahe der gesamte Kader zur Verfügung. Für Ismael Guerti (Muskelverletzung) könnte das Spiel noch zu früh kommen, Tobias Koch, den zuletzt Rückenprobleme geplagt hatten, absolvierte am Dienstag das Mannschaftstraining. Nicht für die volle Zeit auf dem Trainingsplatz stand indes Alexander Hofleitner, das sei aufgrund einer Blessur aber eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Wieder voll im Saft stehen die beiden Außenverteidiger Jacob Italiano und Tim Trummer. Der Australier hatte sich mit einem Tor bei seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison beim 2:2 gegen die Wiener Austria zum Nationalteam verabschiedet, bei den Socceroos absolvierte er in zwei Partien gegen Brasilien je über 80 Minuten. Der große Cut auf der Stirn, den er sich in der ersten Partie gegen Vinicius Jr. und Co abgeholt hat, bereitet ihm keine Kopfschmerzen, diese dürfte vielmehr Coach Scheiblehner haben, der nun mit Italiano, Anderson, Matthias Gragger und jetzt auch Tim Trummer auf der rechten Außenverteidiger-Position die Qual der Wahl hat.

Tim Trummer: „Habe gar keine Probleme“

Ausgerechnet gegen seinen Stammklub könnte der von Salzburg ausgeliehene Trummer, der sich im ersten Spiel der Saison im ÖFB-Cup eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, nun sein Comeback geben. Im Test gegen Kalsdorf stand er bereits über 30 Minuten auf dem Platz. „Mir geht es sehr gut, ich bin wieder voll im Mannschaftstraining und habe gar keine Probleme. Ich bin auf jeden Fall bereit!“, ist der 20-Jährige voller Tatendrang. „Natürlich war die Verletzung schwierig für den Kopf, aber ich habe den Blick gleich nach vorne gerichtet und mich auf die Reha konzentriert. Jetzt freue ich mich, dass ich wieder richtig da bin. Ob gegen Salzburg oder sonst wen, ich will das Spiel gewinnen!“