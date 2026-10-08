Feldbacher begeistert mit naturnahem Bienenstock in einem Baumstamm

Peter Seidnitzer hält Bienen in einem Baumstamm, was ihnen freies Bauen ermöglicht und ihren Honig schützt. Der Bienenzuchtverein Feldbach blickt auf ein erfolgreiches Honigjahr zurück.

Peter Seidnitzer hält eines seiner Bienenvölker in einem Baumstamm. Die Honigbienen darin können frei bauen und behalten ihren Honig

„Nein, mehrere solcher Stöcke habe ich nicht. Nur diesen einen. Der ist mein Werbestock“, klärt Peter Seidnitzer schnell auf. Der 69-Jährige blickt durchaus mit Stolz auf den Holzstamm, der neben seinem Haus in Auersbach (Gemeinde Feldbach) steht. In seinem Inneren summt es gewaltig, aus einem kleinen Schlitz fliegen auch an diesem sonnigen Oktobertag noch Bienen und erkunden das Hügelland zwischen Edelsbach und Feldbach.

Mit diesem naturnahen Bienenstock sorgt Seidnitzer immer wieder für Aufsehen. Erst kürzlich schickte Leserreporterin Andrea Koller ein Bild davon und zeigte sich begeistert: „Herr Seidnitzer hat dieses wunderbare Naturhaus gebastelt, wo auch tatsächlich ein Bienenvolk drinnen ist.“ Das ist ganz im Sinne des Imkers, schließlich soll der Baumstamm zeigen, dass es hier Bienen und Honig gibt.

Bienen im Baumstamm als Rückbesinnung auf den Beruf der Zeidler

Doch auch die Honigbienen, die den Baumstamm ihr Zuhause nennen, haben Vorteile durch die Form dieses Bienenstocks: „Da ist im Prinzip ein Wildbau drinnen. Sie können sich ganz frei entfalten“, so Seidnitzer. Das bedeutet aber auch, dass der Imker nicht an die Waben kommt, um den Honig zu entnehmen. Den Bienen bleibt also die ganze Nahrung, die sie ansammeln. „Im Spätherbst bekommen aber auch sie, so wie meine 15 anderen Völker, Futter. Damit sie sicher die kalte Jahreszeit überstehen“, erklärt Seidnitzer.

© KLZ / Jonas Rettenegger Auch Anfang Oktober fliegen die Bienen fleißig um den Baumstamm herum

Diese Haltungsform ist dabei eine Art Rückbesinnung auf die Ursprünge der Bienenzucht. Als Waldbewohner bevorzugen Bienen natürliche Behausungen in Form von Baumhöhlen. Schon vor Hunderten Jahren holte die Berufsgruppe der Zeidler diese bewohnten Baumabschnitte auf den Boden und überlegte sich, wie man Honig und Wachs ohne den Tod des Bienenvolkes gewinnen könnte. Auch als Klotzbeute sind diese Bienenstöcke bekannt.

Seidnitzer züchtet seit 54 Jahren Bienen

Auch wenn Seidnitzer sein Bienenvolk im Stamm nicht bewirtschaftet, so hat er trotzdem Möglichkeiten offen gelassen einzugreifen. „Es ist ganz wichtig, dass man ein Aug‘ drauf haben kann. Sonst holt die Varroamilbe das ganze Volk“, so der Auersbacher. Heuer habe sie aber ein geringeres Problem dargestellt.

1 / 2 Unweit seines Hauses in Auersbach steht Seidnitzers Bienenstock im Baumstamm. Oben kann er ihn öffnen, um im Notfall das Bienenvolk zu schützen © KLZ / Jonas Rettenegger

Ursprünglich über seinen Cousin zur Imkerei gekommen, betreibt der Auersbacher das Hobby seit inzwischen 54 Jahren. Besonders eine Lehre hat er aus diesen Jahrzehnten Bienenzucht mitgenommen: „Sie reagieren sehr sensibel auf ihre Umwelt. Elektrische Spannung kann sie aggressiv machen.“ Allgemein ist Seidnitzer sehr zufrieden mit dem heurigen Honigjahr: „Qualität und Menge passen sehr gut.“

Außergewöhnliches Honigjahr für Bienenzuchtverein Feldbach

Auch beim Bienenzuchtverein Feldbach blickt man zufrieden auf 2026, nicht nur weil das Honigergebnis passt, sondern auch weil der Verein 150-jähriges Bestehen feiert. Was die Qualitätszertifikate betrifft, freuten sich die Feldbacher dann noch zusätzlich. Bei der 18. Honigprämierung – erstmals im Feldbacher Start-up-Center – erreichte der Verein einen neuen Höchstwert: 63 Imkerinnen und Imker erhielten rund 170 Qualitätszertifikate für ihre Honige. Obmann Alois Rauch sprach von einem außergewöhnlichen Honigjahr – sowohl hinsichtlich der Erntemenge als auch der Qualität.