WKÖ zieht Lehren aus Affären: Neue Formel, neue Spielregeln

Nach dem Wirbel um 4,2 Prozent Gehaltsplus soll künftig ein Index der Statistik Austria gelten. Dazu kommen einheitliche Regeln gegen Interessenkonflikte.

Die Wirtschaftskammer zieht weitere Konsequenzen aus der Gehaltsaffäre des Vorjahres. Am Mittwoch soll das Erweiterte Präsidium der WKÖ zwei Reformschritte beschließen: Die Gehälter der Kammermitarbeiter werden künftig nach einem Index der Statistik Austria angepasst, und für die gesamte Organisation sollen einheitliche Compliance-Regeln gelten.

Ab 2027 soll nicht mehr eine von der Kammer selbst festgelegte Formel bestimmen, wie stark die Löhne und Gehälter steigen. Maßgeblich wird stattdessen der Jahresdurchschnitt des Tariflohnindex (TLI), den die Statistik Austria berechnet und veröffentlicht. Der Index bildet die Entwicklung der kollektivvertraglichen und gesetzlichen Mindestlöhne ab und erfasst die Lohnentwicklung von rund 95 Prozent der Beschäftigten in Österreich, heißt es aus der WKÖ. Die Kammer lege damit weder selbst eine Formel fest, noch würden nur einzelne Kollektivverträge als Maßstab herangezogen.

Konflikt wegen bisher geltender Formel

Die alte Formel hatte im Herbst 2025 ein Plus von 4,2 Prozent für die Kammerbeschäftigten ergeben, während die Kammer selbst öffentlich Lohnzurückhaltung forderte. Nach heftiger Kritik wurde die Erhöhung auf durchschnittlich 2,1 Prozent halbiert, Präsident Harald Mahrer trat zurück. Noch im November 2025 beschloss das Erweiterte Präsidium, die Formel durch ein neues Modell zu ersetzen.

Anpassung künftig im Mai

Weil der endgültige Jahreswert des TLI jeweils im April vorliegt, soll die Anpassung künftig mit 1. Mai statt wie bisher mit 1. Jänner erfolgen und zwölf Monate gelten. Für die Umstellung 2027 ist eine Übergangsregelung geplant: Die ab Mai geltende Erhöhung wird rückwirkend auch für Jänner bis April angewendet, damit keine viermonatige Lücke entsteht. Das Modell soll bis 30. April 2033 gelten und danach evaluiert werden. Mit dem Zentralbetriebsrat bestehe Einvernehmen, heißt es aus der WKÖ.

Naheverhältnisse müssen offengelegt werden

Der zweite Reformschritt betrifft den Umgang mit Interessenkonflikten. Mit der Affäre um den Wiener WK-Präsidenten Walter Ruck nahm der Handlungsdruck auf die WKÖ zu. Die neue Compliance-Richtlinie soll Anfang November in Kraft treten und einheitlich für alle Wirtschaftskammern, Fachorganisationen und Arbeitsgemeinschaften gelten, für Funktionäre ebenso wie für Mitarbeiter. Vorangegangen ist eine Begutachtung, an der auch die im Wirtschaftsparlament vertretenen Wählergruppen beteiligt waren. „Mögliche Interessenkonflikte müssen offengelegt werden und dürfen Entscheidungen nicht beeinflussen“, sagt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Angehörigenverhältnis zu einem Präsidiumsmitglied offenlegen

Ein Schwerpunkt liegt auf Nominierungen und Entsendungen. Bei der Nominierung von Sozialversicherungsvertretern muss offengelegt werden, ob ein Angehörigenverhältnis zu einem Präsidiumsmitglied einer Wirtschaftskammer besteht. Die Wählergruppen müssen zudem erklären, dass jene, die über die Nominierung entscheiden, mit der nominierten Person nicht in einem Angehörigenverhältnis stehen. Wird die Offenlegung verweigert oder steht wegen eines solchen Naheverhältnisses die Unparteilichkeit in Zweifel, entscheidet das Präsidium der zuständigen Kammer. Es kann die wahlwerbende Gruppe auch auffordern, ihren Vorschlag zu ändern.

Für Geschenke und Einladungen gilt eine Obergrenze von 100 Euro pro Person. Kammermittel dürfen nicht zur Finanzierung politischer Parteien verwendet werden; die bestehenden Verbote werden in die Richtlinie übernommen. Bei Direktvergaben der WKÖ sind wie bisher ab einem Auftragswert von 5000 Euro mindestens drei Preisauskünfte einzuholen. Für Verbandstreffen und Marktinformationen sind Vorsichtsregeln vorgesehen, die Kartellrechtsverstöße verhindern sollen.