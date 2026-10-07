Nach Abschied aus Villacher Innenstadt: Neustart in Drobollach

Bianca Gut hat ihr Nagelstudio von der Innenstadt nach Drobollach verlegt. Zum zehnjährigen Bestehen geht die Unternehmerin bewusst einen Schritt zurück.

Nach rund zehn Jahren in der Villacher Innenstadt hat Bianca Gut mit „Glamour Nails Artist & Shop“ in Drobollach neu begonnen. Seit einigen Monaten arbeitet sie dort mit ihrer Kollegin Jasmin Rottensteiner auf knapp 60 statt bisher 100 Quadratmetern. Den Abschied aus der Innenstadt hatte Gut selbst öffentlich angekündigt. Sie verwies Anfang des Jahres auf veränderte persönliche Prioritäten und die wirtschaftlichen Herausforderungen: Miete, Fixkosten sowie die Verantwortung für Qualität verlangten mehr unternehmerische Kraft, als viele hinter dem „Nägel machen“ vermuteten.

Für den Umzug waren aber auch gesundheitliche Belastungen beider Frauen ausschlaggebend, wie Gut nun gegenüber der Kleinen Zeitung berichtet: „Wir haben gelernt, dass ‚alles geben‘ nicht bedeuten darf, sich selbst dabei zu vergessen.“

Vertraute Gesichter am neuen Standort

Renoviert und umgebaut wurde größtenteils in Eigenregie. Vieles wurde wiederverwendet, die Studiotische plante und baute Gut selbst. Dabei kam ihr das ursprünglich erlernte Tischlerhandwerk zugute. 2026 ist für Gut nicht nur das Jahr der Wiedereröffnung, sie feiert auch zehn Jahre Selbstständigkeit und freut sich, dass fast alle bisherigen Kundinnen mit nach Drobollach gekommen und auch neue aus der Umgebung hinzugekommen sind: „Mit meinen Kundinnen verbinden mich nicht nur Termine im Kalender. Das sind zehn Jahre Gespräche, Geschichten, Hochzeiten, aber auch Scheidungen, Kinder, Veränderungen, gemeinsames Lachen, und auch schwierige Zeiten.“ Ergänzen möchte Gut das Studio künftig um eine selbstständige Fußpflegerin. Nach den Veränderungen der vergangenen Monate sagt sie: „Wir sind angekommen.“