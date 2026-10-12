Downsyndrom: Alle Schüler bleiben, nur Dorothea muss gehen

Einer Kärntnerin mit Downsyndrom wurde Schulassistenz im Umfang von 20 Stunden pro Woche zugesichert. Seit Schulbeginn wartet sie auf diese Betreuungsperson.

Dorothea geht gerne in die Volksschule Gallizien, muss aber oft vor ihren Klassenkameraden angeholt werden

Dorothea ist acht Jahre alt und geht gerne zur Schule. In ihrem Fall in die 2. Klasse der Volksschule in Gallizien. Sie wird aber täglich von ihrer Mutter Katrin Feimuth nach der vierten Unterrichtsstunde abgeholt – egal, ob sie vier, fünf oder sechs Stunden hat. Dorothea muss sich dann von ihren Klassenkameraden verabschieden, kann nicht mit ihnen gemeinsam mit dem Schulbus fahren, was ihr so viel Freude bereitet. Dorothea ist also manchmal gezwungen, gegen die Schulpflicht zu verstoßen.

Dorothea hat Downsyndrom. Damit sie Hilfe beim Essen, An- und Ausziehen, beim Gang zur Toilette und eine Begleitung im Schulalltag hat, wurde ihr vom Schulerhalter – der Gemeinde Gallizien – eine Schulassistenz zugesichert: 20 Stunden pro Woche. Seit Schulbeginn wartet sie aber vergebens auf diese Betreuung. Klassen- und Inklusionslehrer können das im Schulalltag vier Stunden lang kompensieren, dann muss Dorothea aber die Schule verlassen.

© Helmuth Weichselbraun Katrin Feimuth und Dorothea (das Bild stammt aus dem Jahr 2024)

Mein Kind hat doch ein Recht auf Unterricht. Was hier passiert, ist das Gegenteil von Inklusion. — Katrin Feimuth, , Mutter von Dorothea

„Mein Kind ist das erste und einzige inklusive Kind an der Schule. Schon letztes Jahr gab es immer wieder Probleme, aber jetzt steht gar keine Schulassistenz zur Verfügung. Mein Kind hat doch ein Recht auf Unterricht. Was hier passiert, ist das Gegenteil von Inklusion“, sagt die Mutter. Sie hat keinerlei Planungssicherheit.

„Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Schulassistenz mit dem ersten Schultag zur Verfügung steht und meine Tochter normal beschult werden kann. Die Assistenz wurde uns ja definitiv zugesichert und es gab genügend Vorlaufzeit, um eine geeignete Kraft zu suchen“, so Katrin Feimuth, die betont, wie gerne Dorothea zur Schule geht. „Ich kann mir vorstellen, dass sie spürt, dass das nicht richtig ist, wenn sie von ihren Klassenkameraden getrennt wird.“

© KLZ / Kk Hannes Mak

Es scheitert nicht am Wollen oder an der Finanzierung. Es gibt kein Personal. — Hannes Mak, , Bürgermeister Gallizien

Galliziens Bürgermeister Hannes Mak versteht den Ärger. „Es scheitert nicht am Wollen oder an der Finanzierung, wir stellen die Kostenübernahme sicher. Auch haben wir rechtzeitig bei der Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens deponiert, dass wir für Dorothea diese Schulassistenz benötigen“, sagt Mak. Es gebe aber kein Personal. Er versuche nun, über das Hilfswerk eine Fachkraft zu finden.

Joachim Zmölnig ist bei der AVS zuständig für Schulassistenz und Inklusion. Er betont: „Wir sind sehr bestrebt, eine Assistenz zu finden, es gibt auch durchaus Bewerber. Ihnen fehlt aber die pflegerische Basisausbildung.“ Die AVS stelle rund 200 Schulassistenten in Kärnten bereit. „Probleme gibt es nur im Raum Feldkirchen und eben in Gallizien.“

Kein Einzelfall

Dennoch ist Dorothea kein Einzelfall. „Viele betroffene Eltern tauschen sich in einer eigenen WhatsApp-Gruppe aus“, erzählt Nina Feichter. Auch ihr Sohn Oskar hat Downsyndrom. Er besuchte die Volksschule St. Veit. Feichter: „16 verschiedene Assistenzen hatte Oskar in drei Jahren. Einmal kam ein Schlosser - nichts gegen Schlosser - als Assistent, hat aber nur vier Wochen gearbeitet und war dann vier Monate krank. Oskar landete in der Garderobe oder wurde in einer anderen Klasse geparkt. Dann habe ich ihn natürlich auch vor Schulschluss abgeholt.“

© Privat Nina Feichter und Oskar

Oskar und ich sind vor einem Jahr von St. Veit nach Wien gezogen, wo der Bub nun einen inklusiven Bildungscampus besucht und glücklich ist. — Nina Feichter , Mutter von Oskar

Feichter wollte ihren Sohn in die Sonderschule in Waidmannsdorf schicken, das wurde ihr als St. Veiterin aber untersagt. Die Mutter: „Oskar und ich sind daher vor einem Jahr nach Wien gezogen, wo der Bub nun einen inklusiven Bildungscampus besucht und glücklich ist. Es gibt Fachkräfte, Fahrtendienst, Nachmittags- und Ferienbetreuung.“

© Helge Bauer Tanja Leitner

Die Freizeitbetreuerinnen der schulischen Tagesbetreuung übernehmen jetzt die Aufgaben der Assistenz. — Tanja Leitner, , Bildungsdirektorin

Was sagt eigentlich die Bildungsdirektion zur fehlenden Schulassistenz? „Der Prozess zur Beantragung wurde genauestens eingehalten. Da seitens der AVS bis zum Schuljahresbeginn keine geeignete Person gefunden werden konnte, wurde die Begleitung in den ersten Schulwochen durch Lehrkräfte der Schule bzw. Lehrpersonen aus dem Integrationsbereich übernommen“, sagt Bildungsdirektorin Tanja Leitner. Die Freizeitbetreuerinnen der schulischen Tagesbetreuung würden jetzt die Aufgaben der Assistenz übernehmen, bis seitens des Schulerhalters eine geeignete Betreuungsperson gefunden wird.

„Schulpflicht erfüllt“

Schulpflichtsverletzung ortet sie keine: „Die Übergangslösung wurde mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten abgestimmt und ist auf einen begrenzten Zeitraum beschränkt. Die Schulpflicht gilt dadurch als erfüllt. Durch individuelle Differenzierungsmaßnahmen wird die Schülerin entsprechend unterstützt.“