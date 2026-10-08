Zwei steirische Schüler wurden viermal in einem Schuljahr suspendiert

Immer mehr steirische Schüler werden suspendiert, manche davon mehrfach. Was sind die Gründe für die Gewalteskalation und wie kann man das Problem lösen?

Die Zahl sticht ins Auge. Zwei Schülerinnen und Schülern in der Steiermark wurden im vergangenen Schuljahr gleich viermal suspendiert. Hinzu kommen 29, die zweimal suspendiert wurden, und sieben, die dreimal temporär von der Schule verwiesen wurden. Insgesamt mussten 226 Kinder die Schule zwangsweise verlassen. Die Geschichten hinter den Zahlen wollen weder die Bildungsdirektion noch das Land Steiermark mit Verweis auf Datenschutz erzählen. Klar ist: Sie stehen exemplarisch für ein Problem.

Suspendierungszahlen in den steirischen Schulen steigen nämlich seit Jahren an. Im Schuljahr 2024/25 waren es noch 99. Der Anstieg zeigt: Die Lage ist ernst, das Problem wird größer, die Ursachen werden vielfältiger. Den einen Grund für eine Suspendierung gibt es nämlich nicht. Von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) heißt es in einer Anfragebeantwortung gegenüber den Grünen: „In den meisten Fällen handelt es sich um Gefährdung der körperlichen Sicherheit von Mitschülern bzw. anderen an der Schule tätigen Personen.“

Scharfe Kritik von der Opposition

Eine genaue Auflistung der Gründe für jede einzelne Suspendierung gibt es nicht. Ein Umstand, der bei der Opposition Kritik hervorruft. So sagt etwa die Grünen-Bildungssprecherin Veronika Nitsche: „Dass das Land bei diesem starken Anstieg keine ausreichende Datengrundlage zu Ursachen und Wirkung hat, ist ein schweres Versäumnis.“ Angesichts verdoppelter Suspendierungszahlen solle das Land nicht nur zählen, sondern auch die Gründe untersuchen. Das Büro von Landesrat Hermann verweist auf die Novelle des Schulunterrichtsgesetzes. Diese sieht eine Konkretisierung der Tatbestände für eine Suspendierung vor und ist seit 1. September 2026 gültig. Suspendiert wird demnach, wer vorsätzlich Schuleigentum beschädigt oder bei Gefahr im Verzug.

1 / 2 Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) © Klz / Stefan Pajman

Generell geht man im Büro des Bildungslandesrates davon aus, dass die Gründe für die Eskalation in der Schule tiefer liegen. Mit Verweis auf Erfahrungen und Rückmeldungen der Schulpsychologie hält man fest: Soziale Isolation und psychische Auffälligkeiten würden mittlerweile durch den Einfluss sozialer Medien verstärkt werden. Ein Teufelskreis. Denn: Die Zahl der Suspendierungen steigt ebenso wie jene der psychisch belasteten Schülerinnen und Schüler. Das Resultat, das das Bildungsressort des Landes daraus ableitet: „Die Sicherheit von Schülern sowie des Lehr- und Schulpersonals ist jedenfalls gefährdet.“

Neu ist das nicht. Hinter vorgehaltener Hand geben Lehrkräfte einen Einblick in den Schulalltag. „Die Zustände, die wir derzeit haben, sind eigentlich nicht hinnehmbar“, sagt ein Lehrer an einer Grazer Schule. Dann erzählt der Steirer von Übergriffen, die zunehmen, von Schülern, die Lehrerinnen und Lehrer stoßen, ihnen in den Brustkorb boxen. Die Täter: Volksschulkinder. Dass die Erzählungen mehr Regel als Ausnahme sind, zeigt ein Blick auf die Statistik. 79 der 226 suspendierten Schülerinnen und Schüler besuchten die Volksschule. Nur in der Mittelschule wurden mehr Kinder (115) suspendiert. Eine Mittelschullehrerin aus der Obersteiermark erzählt: „Es kommt von einem Gerangel immer häufiger zu ersten körperlichen Austragungen. Aus Spaß wird schnell Ernst.“ Die Zündschnur bei den Schülerinnen und Schülern wird kürzer, das Eskalationspotenzial größer.

Schulsozialarbeit als Lösung?

Wie kommt man da noch raus? Schwer. Hermann verweist auf mehrere Instrumente. Neben der Schulsozialarbeit, einer Koordinationsstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention, setzt man auch auf eine Aufstockung der Schulpsychologen. Dadurch sollen Kinder ihre „sozialen Kompetenzen, ihre Selbstwahrnehmung sowie ihre Fähigkeit zur eigenständigen Bewältigung von Herausforderungen und das soziale Miteinander“ stärken, so der Landesrat.

Das Gute ist: Dort, wo die Schulsozialarbeit bereits im Einsatz ist, würde man auch Erfolge sehen. Das Problem ist: Eine flächendeckende Ausrollung der Schulsozialarbeit des Landes Steiermark wird es nicht geben. Zum einen fehlt es an Personal, zum anderen an Geld.