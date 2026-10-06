Vier weitere Jahre: Sammeltaxi SAM geht mit 35 Gemeinden weiter

Vor sechs Jahren startete das Sammeltaxi SAM mit 60 oststeirischen Gemeinden und zwei aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Heute sind noch 35 mit dabei. Warum die Betreiber trotzdem daran festhalten.

Das Sammeltaxi SAM geht weiter. Viele oststeirische Gemeinden bekennen sich nach wie vor zu dem Mikro-ÖV, wenngleich einige ausgestiegen sind

„Denkt an unsere jungen Menschen und den demografischen Wandel“, mahnte Gabriele Jahn, neue Geschäftsführerin der Regionalentwicklung Oststeiermark, bei der Pressekonferenz zur Weiterführung des Sammeltaxis SAM. Am Unternehmensstandort von Retter Reisen in Pöllau appellierte sie besonders an die anwesenden Bürgermeister aus Weiz und Hartberg-Fürstenfeld, das Mobilitätsangebot weiter in den Köpfen der Bevölkerung zu verankern.

© KLZ / Moritz Weinstock Hermann Retter ist Teil der dreiköpfigen Bietergruppe aus Graz-Köflach-Bahnen, Taxi Temmel und Retter Reisen, die den Zuschlag für SAM-Fahrten für die kommenden vier Jahre erhalten hat

Denn: Vor sechs Jahren startete das SAM als Mikro-ÖV mit 60 oststeirischen Gemeinden und zwei aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Heuer bekennen sich nur noch 35 Gemeinden zum SAM. Damit das System jedoch nicht in der Versenkung verschwindet, können sie bei der Finanzierung weiterhin auf Zuschüsse vom Land zählen, ließ Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) verlauten.

Was das SAM leistet – und kostet

Zwar urteilte der Landesrechnungshof im März dieses Jahres, der Mikro-ÖV in der Steiermark („flux“ in Graz und Umgebung, SAM in der Oststeiermark) sei defizitär. Dennoch wird das SAM nun für weitere vier Jahre „mit einer halben Million Euro jährlich“ bezuschusst, verkündete Holzer, zuständig für Verkehr, Landeshochbau, ländlicher Wegebau und Technik.

© KLZ / Moritz Weinstock „Mikro-ÖV sollte ergänzen oder Mobilität bieten, wo überhaupt nichts vorhanden ist“, erklärte Claudia Holzer

Der Urgedanke des SAM sei gewesen, Mobilitätsangebote zu schaffen, wo es noch keine gab – und damit existierende Lücken zu schließen, erklärte Holzer. Es gehe aber auch um soziale Teilhabe, etwa für „Jugendliche ohne Führerschein, ältere Menschen, Haushalte ohne Auto“, teilte sie mit. Ein Gut, das es aus ihrer Sicht zu erhalten gelte.

Das SAM-Taxi im Überblick: Bedienzeit: 06 bis 20 Uhr, Montag-Samstag

Bestellung und Information: SAM-Web-App oder Hotline



Hausabholung: Pflegestufe, Behindertenausweis, ärztliches Attest

Kinder bis sechs Jahre: gratis unter Aufsicht einer Begleitperson

Zwei&MEHR, Steir. Familienpass: Kinder bis 14 gratis Radtransport und Tiertransport: Drei Euro bei Bestellung vorab

Tarif: personen- und kilometerabhängig, Grundtarif und Gemeindetarif

Bietergemeinschaft erhielt Zuschlag

Den Zuschlag für die neue Periode erhielt abermals die Bietergemeinschaft aus Retter Reisen, Taxi Temmel und den Graz-Köflach-Bahnen (GKB). „Die Bietergemeinschaft hat das am Ende zu Kosten ermöglicht, die für uns als Gemeinden stemmbar sind“, ließ Nationalrat Christoph Stark (ÖVP) verlauten. Ganz zufrieden sei er jedoch nicht.

© KLZ / Moritz Weinstock Durch Bündelung von Fahrten verzeichnet das SAM deutlich mehr Fahrgäste als einzelne Aufträge. Positiver Nebeneffekt: Rund 27.000 eingesparte Kilometer in den vergangenen eineinhalb Jahren

Haltepunkte außerhalb des SAM-Gebiets

Denn wichtige Gemeinden wie die Städte Hartberg oder Friedberg mit ihren Bahnhöfen oder auch die Gemeinde Pernegg (neben Breitenau bisher das einzige SAM-Mitglied des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag) und deren Bahnhof in Mixnitz sind nicht mehr mit dabei. Die Frage, die sich daraus mitunter auftat: Werden Verkehrsknotenpunkte wie die diese Bahnhöfe auch von außerhalb über das SAM angesteuert? „Ja“, beruhigte Manuel Pfeifer vom Regionalverband Oststeiermark, denn es gelte weiterhin als „Zubringer zum öffentlichen Verkehr.“ Allerdings: Der Startpunkt muss immer in einer Mitgliedsgemeinde liegen.