Südoststeirer radelte in vier Tagen durch Österreich

Josef Eder aus Gnas radelte beim Race across Austria in 101 Stunden und komplett auf sich alleine gestellt von Nickelsdorf nach Feldkirch. Für den Hobby-Radfahrer ist das Wichtigste, Spaß am Sport zu haben.

Als 97. radelte Josef Eder nach vier Tagen beim Race across Austria in Feldkirch ins Ziel. Der Spaß stehe im Vordergrund, nicht die Platzierung, betont der Gnaser.

„Radfahren ist für mich aber nur ein Hobby. Auch die Platzierung war jetzt nirgends im Spitzenbereich“, versichert Josef Eder aus Gnas eilig. Das ist durchaus bescheiden, schließlich hat der 33-Jährige etwas geschafft, von dem viele Steirerinnen und Steirer wohl nur träumen können: In vier Tagen radelte er einmal quer durch Österreich.

Das sogenannte „Race across Austria“ (Raca) startete am östlichsten Punkt Österreichs in Nickelsdorf und dann ging es einmal quer durch das Land bis Feldkirch. Eder war mit einigen anderen steirischen Radsportlern unter den rund 400 Teilnehmenden und absolvierte die Strecke „self supported“, also alleine und ohne Unterstützung von außen.

© Race Across Austria / Kovacvisuals Josef Eder beim Start in Nickelsdorf

Einmal Österreich per Rad durchqueren

Einerseits habe er sich einfach diese Challenge setzen wollen, andererseits habe er Österreich besser kennenlernen wollen, erzählt Eder lachend. Mit dem Radfahren als Hobby hat der Berater bei der Landwirtschaftskammer bereits mit 18 begonnen. „Das war noch vor dem Trend. Ich habe begonnen, als Rennradfahren noch ein Sport von Menschen im Alter von 50+ war“, erinnert sich Eder.

Zuletzt war er aber etwas weggekommen vom Radfahren und stellte sich daher die Frage, ob er noch einmal ein neues Rennrad kaufen sollte. „Dann bin ich mit dem letzten Rad als Challenge noch nach Triest gefahren und das war wirklich toll“, so Eder. Als dann auf Social Media die Werbung für das Raca reinflatterte, dürfte sich das wohl wie ein Wink des Schicksals angefühlt haben: „Ich wollte immer schon Österreich durchqueren.“

1 / 3 Vor allem die schöne Natur Österreichs zu erkunden, war Eder ein Anliegen © Josef Eder

1000 Kilometer und 16.000 Höhenmeter in 101 Stunden

In etwa 101 Stunden sollte er schlussendlich 1000 Kilometer und 16.000 Höhenmeter überwinden, bis er in Vorarlberg ins Ziel einfuhr. „Man lernt auf sich selbst zu hören und mit einfachen Dingen auszukommen“, berichtet der 33-Jährige von den unzähligen Stunden im Fahrradsattel. Viel Organisation und drei Monate intensives Training hatten diese Erfahrung möglich gemacht.

Die Vorbereitung war allerdings das kleinste Problem: „Ich bin im Endeffekt in den ersten zwei Nächten auf drei Stunden Schlaf gekommen“, erzählt Eder. Der Grund: Um die Glockner Hochalpenstraße fahren zu können, musste er zum richtigen Zeitpunkt am Start dafür ankommen, denn das Rennen hatte keine Freigabe für eine nächtliche Befahrung erhalten. Wer also den prestigeträchtigen Pass mitnehmen wollte, musste tagsüber dort ankommen. „Der Großglockner war mir ein totales Anliegen. Er ist wahrscheinlich für jeden Österreicher etwas Besonderes“, erzählt der Gnaser, wieso er sich dieser Tortur unterzogen hat.

© Josef Eder Mit der Edelweißspitze in der Glocknergruppe war der höchste Punkt des Rennens erreicht

Glücksmomente mit der angeschwitzten Wurstsemmel

Doch diese Erfahrung bescherte ihm auch den schönsten Moment der Reise: „Als ich nach zwei schlaflosen Nächten im Lesachtal am Kartitscher Sattel ankam, wusste ich, dass sich die Glocknerstraße ausgeht. Das war ein wunderschönes Gefühl.“ Genau diese vielen Pässe machen das Race across Austria so reizvoll, aber eben auch herausfordernd.

Für Eder übte außerdem die Einsamkeit in den Nachtstunden einen gewissen Reiz aus. Unter dem klaren Sternenhimmel, bei fast keinem Verkehr und tiefer Stille konnte er sich auf das Innere konzentrieren. „Man ist ganz demütig, sieht wie schnell man zufrieden sein kann, während man um Mitternacht die angeschwitzte, 30 Grad warme Wurstsemmel isst. Ich war einfach nur froh, gesund und sportlich unterwegs zu sein“, so der 33-Jährige. Demut bedeute für ihn dabei vor allem Zuversicht in die eigene Stärke zu haben.

Race across Austria als gemeinsames Erlebnis

Während der 1000 Kilometer langen Fahrt gab es aber auch Einbrüche in seiner Motivation. Besonders schwer sei eine Episode gewesen, bei der er bereits einige Höhenmeter einer Passstraße hinter sich hatte, als er plötzlich umdrehen musste, weil in der Nacht zuvor Muren abgegangen waren. Auch dass man oft stundenlang den gleichen Berg vor der Nase hat, habe die Fahrt nicht immer einfach gemacht.

Besonders die zufälligen Plaudereien mit anderen Teilnehmenden bei Tankstellen machten das alles aber wieder wett. Dieses Miteinander ergebe ein ganz eigenes Renngefühl und fördere das, was Eder am Wichtigsten ist beziehungsweise was er auch anderen mitgeben möchte: „Man sollte einfach Spaß am Sport haben.“