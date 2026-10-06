Offiziell bestätigt: Siemens übernimmt altes RHI-Gelände in Trieben

Vor wenigen Tagen wechselte das Gelände offiziell den Besitzer. Siemens baut in einem ersten Schritt eine Halle für kleinere Instandhaltungsarbeiten, mehr soll folgen.

Der „Lange Ernst“ und der Rest des RHI-Geländes sind dem Erdboden gleich gemacht, nun wird wieder aufgebaut

Die Kleine Zeitung berichtete davon bereits im März, nun gibt es die offizielle Bestätigung von Siemens Mobility: Am ehemaligen Gelände der RHI in Trieben errichtet das Unternehmen ein „Rail Service Center“ für die Wartung von Schienenfahrzeugen. Der Vertrag für die Übernahme des Geländes sei erst seit wenigen Tagen rechtsgültig, bestätigt man auf Nachfrage. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In der Aussendung zum Vertragsabschluss lobt Siemens Mobility die „zentrale Lage Triebens“. Sie sorge dafür, „dass Züge aus ganz Mitteleuropa zeit- und damit kostensparend herangeführt und unter hoher Qualität instandgesetzt werden können“.

Wie geht es jetzt weiter? In einem ersten Schritt wird auf dem Gelände eine „Leichtbauhalle“ für Instandhaltungsarbeiten errichtet. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Kräne sollten dieser Tage aufgestellt werden, informiert das Unternehmen. Im Jänner 2027 werden dann voraussichtlich die ersten Schienenfahrzeuge einrollen. Dem Vernehmen nach soll mit dieser Halle eine niedrige zweistellige Zahl an Jobs einhergehen.

Nachfrage bestimmt die Zukunft

Weiters möchte Siemens Mobility auf dem Gelände eine „größere Wartungshalle“ bauen. „Damit entsteht die Möglichkeit, schwere Instandhaltungstätigkeiten bis hin zu Unfallreparaturen von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart abzuwickeln.“ Auf konkrete Fragen zur Zukunft – also was alles gebaut wird, wie viele Personen letztendlich in Trieben eine Stelle finden und wie viel Siemens Mobility in den Standort investiert – bleibt man vage.

„Die zukünftige Entwicklung wird sich entlang der Nachfrage der Kunden aus Österreich und den angrenzenden Ländern entwickeln.“ Man sei aber sehr positiv gestimmt, dass die „Basis für das Wachstum“ vorhanden ist.

Der Standort in Trieben ist die dritte Betriebsstätte von Siemens Mobility in der Steiermark. Am Kompetenzzentrum in Graz arbeiten etwa 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich hat das Unternehmen in diesem Jahr rund 40 Millionen Euro in einen Fertigungs-, Service- und Logistikhub in Fürstenfeld investiert, er wurde im Juni 2026 eröffnet. Dort sind 150 Jobs angesiedelt.