Stromnetz-Reform: Präsentation verschoben, Winterrabatt wackelt

Ab Jänner zählt bei den Netzkosten auch die Leistungsspitze. Ein Nachtrabatt von 20 Prozent soll Verbraucher entlasten, doch der Start im Jänner ist fraglich.

Österreichs Netzentgelte werden neu vermessen – bildlich gesprochen. Tatsächlich ändern sich ab 1. Jänner 2027 die Rahmenbedingungen für Netzentgelte gravierend, insbesondere die Ermittlung der Kosten, die Haushalte für das Stromnetz zahlen müssen. Öffentlich präsentiert werden sollte die – Achtung, Wortungetüm – Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) schon am Montag. Kurzfristig wurde der Termin verschoben, weil einige wenige Inhalte noch nicht final vorliegen würden, erklärte der Stromregulator E-Control.

Die Stoßrichtung wurde aber bereits im Begutachtungsentwurf klar. Die für Haushalte wichtigste Veränderung: Künftig steht bei der Berechnung der Netzentgelte die tatsächlich beanspruchte Leistung – zusätzlich zu den verbrauchten Kilowattstunden – im Fokus. Grundlage dafür ist der höchste gemessene Viertelstundenwert eines Kalendermonats. Anders formuliert: Es geht künftig nicht mehr nur darum, wie viel Strom ein Haushalt insgesamt verbraucht, sondern auch darum, wie viel er auf einmal aus dem Netz zieht. Wer E-Auto, Herd und Wärmepumpe gleichzeitig laufen lässt, braucht bildlich gesprochen eine „dickere“ Leitung als jemand, der dieselbe Menge über den Tag verteilt. Das soll Anreize für eine netzdienliche Nutzung schaffen – und so Ausbaukosten senken.

Mit dem Erlass der Netzentgelte-Reform wird auch die neue Tarifverordnung festgelegt: Diese beinhaltet die konkreten Entgelte und Kostensätze und tritt ebenfalls mit 1. Jänner 2027 in Kraft.

Zeitfenster mit günstigerem Strom

Ebenfalls neu sind Zeitfenster mit vergünstigten Arbeitspreisen im Winter. Bereits in diesem Sommer galt von April bis Ende September der Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP). Von 10 bis 16 Uhr wurden bis Ende letzter Woche um 20 Prozent niedrigere Netzentgelte verrechnet.

Ob das Ziel erreicht wurde, so einen Anreiz für die Verlagerung des Stromverbrauchs in ein Zeitfenster zu schaffen, in dem üblicherweise viel PV-Strom im Netz ist, ist offen: Die E-Control lässt die Wirkung des SNAP in einer Studie wissenschaftlich evaluieren, Ergebnisse sollen noch im vierten Quartal vorliegen. Dann wird man auch wissen, ob die Zahl der Stromkunden, die Viertelstundenwerte beim Smart-Meter auslesen lassen – Voraussetzung für die Inanspruchnahme des SNAP –, deutlich gestiegen ist.

Günstiger Strom ab Jänner „wackelt“

Der SNAP bekommt nun in der Grundsatzverordnung der E-Control ein Pendant für die zweite Jahreshälfte: Der Winter-Nieder-Arbeitspreis (WiNAP) bringt von Oktober bis März zwischen 22 und 4 Uhr niedrigere Netzentgelte.

Ersparnis durch den Winter-Nieder-Arbeitspreis Die Ersparnis durch den 20-prozentigen Rabatt variiert je nach regionalem Netzbereich: In Kärnten wären es etwa 1,93 Cent/kWh, in Wien 1,40 Cent/kWh, in Vorarlberg 0,99 Cent/kWh. Ziel ist die gezielte Verlagerung der Nutzung energieintensiver Geräte – von Wärmepumpen bis zum Laden von E-Autos – in die Nachtstunden.

Verschiebung möglich, nicht fix

Geplant ist die erstmalige Einführung des WiNAP bereits mit Jänner 2027, doch preisbewusste Nachteulen, die ihren Stromverbrauch in die Nachtstunden verlagern wollen, müssen möglicherweise länger zuwarten. Die Energieversorger (Oesterreichs Energie) waren bereits in der Begutachtungsphase skeptisch, ob die mit Jahresanfang geplante Umsetzung möglich ist. Sie könnten bei der E-Control – bzw. der Politik – Gehör finden, fix sei eine Verschiebung aber nicht, heißt es.

Wann genau die E-Control die neue Netzentgelte-Verordnung und die Tarife präsentiert und damit auch Klarheit über eine mögliche Verschiebung des WiNAP-Starts auf Oktober 2027 schafft, ist noch offen. Es soll jedenfalls in Kürze so weit sein, möglicherweise noch diese Woche.