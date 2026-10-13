Die Kaffeebauern kämpfen mit immer unberechenbareren Ernten. Hitze, Trockenheit und Krankheiten setzen die Produktion unter Druck – Anpassung wird zur Überlebensfrage.

Brasilianische Bauern beim Kaffeetrocknen: Vom Anpflanzen des Kaffees über die Ernte, den Transport bis hin zur Röstung und schließlich in die Tasse ist es ein weiter Weg. Und durch Schädlinge, Krankheiten, Dürren und steigende Temperaturen ein zunehmend beschwerlicher.

Die tägliche Tasse (oft auch im Plural) gehört für den Großteil der Österreicher einfach dazu. Laut einer aktuellen Umfrage trinken sieben von zehn Befragten regelmäßig Kaffee. Doch mangels österreichischer Kaffeeplantagen ist es ein langer Weg vom Anbau der Bohnen bis in die Tasse. Dieser beginnt oftmals in Brasilien – mit einem Weltmarktanteil von gut einem Drittel ist das Land der größte Kaffeeproduzent der Welt.

Für viele Brasilianerinnen und Brasilianer ist die Kaffeeproduktion die Lebensgrundlage. Und weil der Druck besonders für kleinere Betriebe groß ist, schließen sie sich oft zu Genossenschaften zusammen, um ihren Kaffee gemeinsam zu vermarkten, gegenüber großen Abnehmern stärker auftreten zu können und Investitionen zu finanzieren, die für einzelne Höfe kaum leistbar wären.

„Fünf Jahre keine gute Ernte“

Eine dieser Genossenschaften ist Coomap im Bundesstaat Minas Gerais. Rafael Furtado Fonseca vertritt die rund 670 Mitglieder. Zum Großteil sind es Familienbetriebe. Gemeinsam vermarkten sie jährlich rund 160.000 Säcke Kaffee à 60 Kilogramm. Doch die Ernten werden immer unberechenbarer, erzählt Fonseca: „Die letzte Ernte mit vollem Produktionspotenzial war 2020. Erst 2026 haben wir wieder eine gute Produktion. Fünf Jahre lang hatten wir wegen Dürre und Frost keine gute Ernte.“

© Fairtrade Rafael Furtado Fonseca arbeitet für die Fairtrade-Kaffeegenossenschaft COOMAP im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, der rund 670 kleinbäuerliche Familienbetriebe angehören.

Fairtrade Fairtrade soll Kaffeebauern gegen schwankende Weltmarktpreise absichern. Dafür gibt es Mindestpreise, zusätzliche Prämien für Gemeinschafts- oder Betriebsprojekte sowie soziale und ökologische Standards. Kleinbauern organisieren sich meist in Genossenschaften, um größere Mengen gemeinsam zu vermarkten und ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Die Einhaltung der Standards wird unabhängig kontrolliert. In Österreich liegt der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee bei knapp 10 Prozent. (Quelle: Nielsen IQ)

Produktion könnte weiter in den Süden verlagert werden müssen

Der Klimawandel bereitet dem Brasilianer zunehmend Kopfzerbrechen, nicht nur wegen der schwankenden Ernten: „Wenn die Temperaturen weiter steigen, könnte es in ernsteren Fällen sogar notwendig werden, die Kaffeeproduktion in den Süden Brasiliens zu verlagern.“ Noch musste keiner der Mitgliedsbetriebe in eine andere Region ausweichen. Zur Klimaanpassung setzt man auf Bewässerung, Schattenbäume, regenerative Bodenbewirtschaftung und widerstandsfähigere Sorten. Forschung und technische Beratung sollen helfen, Erträge trotz zunehmender Hitze, Trockenheit und neuer Krankheiten stabil zu halten.

Arara versus Kaffeerost Kaffeerost ist eine Pilzkrankheit, die die Blätter der Kaffeepflanze befällt und Erträge stark verringern kann. Die in Brasilien verbreitete Sorte Arara gilt als widerstandsfähiger gegen Kaffeerost und bildet laut Fonseca zudem größere Kaffeekirschen aus. Solche robusteren Sorten sollen helfen, den Anbau gegenüber Krankheiten und Klimastress widerstandsfähiger zu machen.

Das ist für viele Bauern schwer zu stemmen – auch bei hohen Kaffeepreisen. „Wenn der Kaffeepreis sehr hoch ist, liegt das daran, dass es nicht genug Kaffee gibt. Das bedeutet nicht, dass die Produzenten viel verdienen“, sagt Fonseca. Nach schlechten Ernten fehle oft schlicht die Ware zum Verkaufen. Fairtrade-Prämien sollen helfen, die Kosten für Anpassungsmaßnahmen abzufedern.

© Fairtrade Der Kaffeeanbau ist ein großer Wirtschaftszweig in Brasilien

Trübe Aussichten?

Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten für die brasilianischen Kaffeebauern drängt sich die Frage auf, ob dieses Geschäft für die nächste Generation noch attraktiv ist. Tradition reicht laut Rafael Fonseca nicht aus: „Man kann jungen Menschen nicht mit der Philosophie kommen, sie sollen auf der Farm bleiben, weil die Welt Kaffee braucht. Das funktioniert nicht.“ Die Hofnachfolge hänge in den allermeisten Fällen schlicht davon ab, ob das Einkommen ausreichend ist.

Die nächsten Monate werden entscheidend

Doch auch in der näheren Zukunft tut sich einiges beim Kaffeeanbau. So würde sich in den nächsten Wochen und Monaten bestimmen, in welche Richtung es mit dem Weltmarktpreis für Kaffee geht, denn derzeit beginnt die Blütephase für die nächste Kaffeeernte in Brasilien. „Wenn El Niño starke Hitze bringt und es nicht zum richtigen Zeitpunkt regnet, wird die brasilianische Produktion im kommenden Jahr deutlich zurückgehen“, sagt Fonseca. Das könnte die Weltmarktpreise wieder deutlich nach oben treiben.