Der Rathauspark im Ortszentrum von Premstätten wird neu gestaltet. In einem zweiten Schritt soll die Grünfläche doppelt so groß werden.

Das Schulzentrum Premstätten, das um 14, 2 Millionen Euro um- und ausgebaut wurde, konnte am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet werden. Nach dreijähriger Bauzeit ist das Großprojekt abgeschlossen. Die Baumaschinen stehen nun in der Gemeinde aber keineswegs still. Die Firma Green EnerTree lud kürzlich zum Spatenstich für ein neues Biomasseheizwerk im Ort. Und an prominenter Adresse werden seit Kurzem im Auftrag der Gemeinde die Ärmel hochgekrempelt. Der 5000 Quadratmeter große Rathauspark im Zentrum von Premstätten wird derzeit neu gestaltet. In einem nächsten Schritt soll die Grünfläche im Ortskern dann fast doppelt so groß werden.

„Der Park ist in die Jahre gekommen“, erklärt Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) bei einem Rundgang durch die Anlage, die ihr heutiges Aussehen vor 40 Jahren bekam. Für die Neugestaltung hat man Landschaftsplanerin Petra Brandweiner-Schrott an Bord geholt. Das Konzept verbindet Alt und Neu. „Die großen Bäume bleiben erhalten, der bestehende Brunnenplatz wird als neues Zentrum des Parks aufgewertet“, erklärt die Expertin.

Spielplatz und Teich

Statt auf einem alten Kletterturm soll sich der Nachwuchs in Zukunft auf einem Abenteuerspielplatz austoben dürfen, bei dem die Gemeinde auf das Material Holz setzt. Als fotogene Hochzeits-Location dürfte der Park wohl in Zukunft noch beliebter werden. „Am Biotop, im Schatten der Bäume heiraten auch viele auswärtige Paare. Das Biotop wird zu einem fünf Mal so großen Teich, ein Pavillon mit einem Steg wird errichtet“, erklärt Pokorn die Zukunftspläne.

1 / 8 Premstättens Bürgermeister Matthias Pokorn vor dem Plan, der den umgestalteten Park zeigt © Daniel Winter

Radweg und barrierefreie Fußwege

Radfahrer durchqueren das Premstättner Zentrum nach dem Umbau der Grünfläche sicherer als jetzt. Im Zug der Sanierung der L 303 wurde ja bereits bis zum Kreisverkehr beim Gemeindamt ein Radweg angelegt. Er wird nun am Rand der Grünfläche getrennt vom Autoverkehr weiter in Richtung Süden gezogen. Fußgänger dürfen sich auf neue, barrierefreie Wege im Park freuen. 6000 Pflanzen werden gesetzt, in erster Linie sind dabei mehrjährige Blüh- und Staudenbeete geplant. Die Umgestaltung nutzt man außerdem, um Leitungen und Wasseranschlüsse am Gelände zu erneuern. Die Kosten für das Gesamtprojekt: 865.000 Euro.

Parkfläche wird fast verdoppelt

„Bis Jahresende wollen wir mit der Neugestaltung fertig sein. Im Anschluss daran soll dann der Ideenwettbewerb für die Erweiterung des Parks starten“, stellt Pokorn in Aussicht. Angrenzend an die bestehende Grünfläche sicherte sich die Gemeinde das Trost-Areal, auf dem zuletzt ein Sägewerk, eine Schmiede und ein Wohngebäude zu finden war. Die 4000 Quadratmeter im Premstättner Zentrum sollen ebenfalls zur Grünfläche werden, der Park seine Fläche damit fast verdoppeln.