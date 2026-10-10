Psychiater Reinhard Haller weiß, wie Wandern zur Medizin wird

Wandern ist gut für unsere Psyche, es stärkt unsere Selbstwirksamkeit – wieso eigentlich?

Reinhard Haller: Ich beziehe mich in meinem Buch auf das Wandern, aber die Erkenntnisse gelten für viele Ausdauersportarten. Nur diese können viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen oft nicht ausüben. Wandern hingegen steht jeder und jedem offen: Es ist zugänglich, man muss nicht sonderlich begabt sein, man braucht keine teure Ausrüstung. Wandern hat drei Wirksamkeitsfaktoren. Bewegung: Wenn wir uns bewegen, kommt es unter anderem zu einem Anstieg der Glückshormone im Gehirn, der zu einem positiven psychischen Effekt führen kann. Das zweite ist das Naturerleben. Die Natur ist ein seelischer Resonanzraum, in dem man viele Gefühle ausleben und wiederfinden kann. Und drittens die Selbstwirksamkeit: Das bedeutet, dass man auch mit schwierigen Situationen aus eigener Kraft zurechtkommen kann. Hier geht es darum, sich sprichwörtlich Schritt für Schritt fortzubewegen. Mit jedem Schritt entfernt man sich aus dem Ärger, den man zuhause oder am Arbeitsplatz hat, entfernt man sich vom Stress, dem man ausgesetzt ist. Und natürlich löst man dann Schritt für Schritt die Denkblockaden und baut den Stress und die Ängste und auch die Depressionen ab. Und das erhöht natürlich das Selbstvertrauen, dass man einfach selbst etwas bewirken kann.