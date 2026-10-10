Psychiater Reinhard Haller weiß, wie Wandern zur Medizin wird
Tag der psychischen Gesundheit. Gehen bringt die Gedanken in Bewegung. Psychiater Reinhard Haller erklärt, wieso Wandern für unsere mentale Gesundheit so förderlich ist.
Wandern ist gut für unsere Psyche, es stärkt unsere Selbstwirksamkeit – wieso eigentlich?
Reinhard Haller: Ich beziehe mich in meinem Buch auf das Wandern, aber die Erkenntnisse gelten für viele Ausdauersportarten. Nur diese können viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen oft nicht ausüben. Wandern hingegen steht jeder und jedem offen: Es ist zugänglich, man muss nicht sonderlich begabt sein, man braucht keine teure Ausrüstung. Wandern hat drei Wirksamkeitsfaktoren. Bewegung: Wenn wir uns bewegen, kommt es unter anderem zu einem Anstieg der Glückshormone im Gehirn, der zu einem positiven psychischen Effekt führen kann. Das zweite ist das Naturerleben. Die Natur ist ein seelischer Resonanzraum, in dem man viele Gefühle ausleben und wiederfinden kann. Und drittens die Selbstwirksamkeit: Das bedeutet, dass man auch mit schwierigen Situationen aus eigener Kraft zurechtkommen kann. Hier geht es darum, sich sprichwörtlich Schritt für Schritt fortzubewegen. Mit jedem Schritt entfernt man sich aus dem Ärger, den man zuhause oder am Arbeitsplatz hat, entfernt man sich vom Stress, dem man ausgesetzt ist. Und natürlich löst man dann Schritt für Schritt die Denkblockaden und baut den Stress und die Ängste und auch die Depressionen ab. Und das erhöht natürlich das Selbstvertrauen, dass man einfach selbst etwas bewirken kann.
Lernen wird durch dieses „Schritt für Schritt“ auch große Probleme in kleinere, bewältigbare Einzelteile zu zerlegen?
Ja, in der Tat. Denn wenn ich eine Wanderung mit 4000 Höhenmetern bewältigen möchte, scheint das für viele erst einmal kaum machbar. Aber einen Fuß vor den anderen zu setzen, das schafft jede und jeder. Wenn Geduld und Disziplin hinzukommen, merkt man, dass man sich weiterentwickelt, dass – auch im übertragenen Sinn – selbst große Anstiege plötzlich bewältigbar werden.
Macht es einen Unterschied, ob ich alleine oder mit anderen wandere?
Das hängt davon ab, was man mit der Wanderung erreichen möchte. Wenn ich eher meditieren, mit mir selbst etwas ausmachen möchte, dann werde ich eher alleine gehen. In einer Partnerschaft, wenn es etwas zu diskutieren gibt, kann das Hintereinandergehen oder das Nebeneinandergehen beim Wandern auch sehr hilfreich sein. Denn dann hat man nicht diese „face-to-face“-Situation, die trägt ja auch dazu bei, dass die Erregung steigt. Geht man aber eher versetzt, dann ist das eine andere Art der Kommunikation, aber gleichzeitig baut man auch Schritt für Schritt Frust ab. Beim Wandern spricht man einfach anders miteinander.
Buchtipp
„Wandern für die Seele - Die psychotherapeutische Wirkung des Gehens“ von Reinhard Haller. Erschienen „edition a“-Verlag. 272 Seiten, 26,95 Euro.
Und welchen Effekt hat die Umgebung oder ist es egal, wo ich wandere?
Nein, das sollte man schon unterschiedlich gestalten. Will ich eher mit mir alleine sein, dann sollte ich eher eine flache Wanderung wählen. Will ich Aggressionen oder Frust abbauen, dann brauche ich eine Wanderung im Steilen. Wenn ich eher auf der Suche nach kreativen Ideen bin, dann hilft es, entlang eines Bachlaufes oder in einem rauschenden Wald zu wandern – diese Geräusche regen die Phantasie an.
Sie empfehlen Wandern auch bei psychischen Erkrankungen?
Grundsätzlich ja, aber: Bei schweren Erkrankungen braucht es nach wie vor professionelle Hilfe. Aber bei jenen psychischen Problemen, die einen Großteil der Fälle ausmachen – Erschöpfungszustände, Ärger, Gekränktheit, Ängstlichkeit zum Beispiel – kann man mit Wandern sehr viel erreichen. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Hinzu kommt: In unserer bewegungsarmen Zeit brauchen wir aktuell viel mehr Selbsthilfe, denn Psychotherapieplätze sind oft nicht sofort verfügbar. Untersuchungen zeigen uns aber, dass Wandern bei leichten bis mittelschweren Depressionen, wenn man es in einer gewissen Regelmäßigkeit macht, mindestens so wirksam ist wie die besten Medikamente. Ich unterstreiche an dieser Stelle: bei leichten bis mittelschweren Depressionen.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Wandern bei einem Burnout differenziert zu betrachten ist. Was meinen Sie damit?
Burnout kommt durch Erschöpfung, auch durch Übermüdung, zustande. Wenn ich nun etwas Zusätzliches auftrage, etwa „Sie müssen eine Stunde wandern gehen.“, würde das wahrscheinlich das Burnout verstärken. Aus diesem Grund muss man Wandern in Verbindung mit Burnout anders betrachten. In diesem Fall kann Wandern vor allem einen vorbeugenden Effekt haben. Wandern ist zu diesem Zweck ein ausgezeichnetes Mittel. Wenn ich die Krankheit selbst habe, dann glaube ich, muss man vorsichtig damit umgehen und erst im Lauf der Heilung wieder andere bzw. zusätzliche Elemente einbauen, um nicht noch mehr Druck aufzubauen.
Viele Leserinnen und Leser werden sich an dieser Stelle denken: „Mein Leben ist schon so voll mit Familie und Arbeit – wie finde ich noch zusätzlich Zeit zum Wandern?“ Und wie viel Zeit sollte ich aufwenden, damit Wandern seine positiven Effekte entfalten kann?
Genau, wir wollen ja nicht noch mehr Druck erzeugen, wie vorhin erwähnt. Aber chinesische Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn man einmal in der Woche, aber für einen längeren Zeitraum, Bewegung macht, dann hat das fast den gleich guten Effekt, wie wenn man jeden Tag eine kürzere Spanne macht. Ich denke, gerade für Berufstätige ist das interessant zu wissen, denn sie können tatsächlich nicht jeden Tag gehen.
Wo und wie wandern Sie denn am liebsten?
Ich gehe einmal in der Woche wandern und zwar wirklich konsequent – da fährt die Eisenbahn drüber. Wir sind eine Gruppe von vier gleichaltrigen Menschen mit ähnlicher Kondition. Und in der Gruppe geht man eher regelmäßig, also wenn man immer alleine unterwegs ist – positiver Gruppendruck sozusagen. Ich persönlich mag das Wandern im Gebirge am liebsten, denn es ist am abwechslungsreichsten. Und oft ist es dort oben einsam, man trifft keine Menschenseele. Und das ist, denke ich mir, in unserer heutigen Zeit ein wichtiger Wert, dass es doch noch Orte der Einsamkeit gibt.
Unterstützung und Anlaufstellen
Bei psychischen Problemen kann die Hausärztin, der Hausarzt eine erste Anlaufstelle sein.
PsyNot Steiermark: Die kostenfreie Hotline ist 24 Stunden am Tag unter 0800 / 44 99 33 zu erreichen
Psychiatrischen Not- und Krisendienst: Kärnten West 0664 3009003, Kärnten Ost 0664 3007007
Die Telefonseelsorge ist unter der Notfallnummer 142 zu erreichen
Der Notfallpsychologische Dienst hilft unter Tel. 0699-18 85 5400. Weitere Informationen unter www.notfallpsychologie.at