Thomas Preining: „Die Aussage ist aus der Emotion heraus entstanden“
Der Linzer Porsche-Pilot Thomas Preining (28) geht als Meisterschaftsführender ins DTM-Finale am Hockenheimring (9./10. Oktober).
Sie haben in Spielberg gewonnen und führen jetzt vor dem Finale die Meisterschaft an – doch dazwischen gab es eine ziemliche Achterbahnfahrt?
THOMAS PREINING: Das war ein richtiges Highlight zu Beginn. Es war mein großes Ziel, nach Jahren wieder einen Heimsieg am Red Bull Ring zu feiern. Danach gab es eine schwierigere Phase. Zandvoort war noch irgendwie vertretbar, aber am Lausitzring und am Norisring hat uns viel gefehlt. Wir waren nicht schnell genug und haben uns im Zweikampf schwergetan. Wir hatten keine wirkliche Chance, wobei wir trotzdem das Maximum herausgeholt haben.
Zwischendurch haben Sie einmal gesagt: ‚Ich bin kurz davor, zu sagen: Das bringt nichts mehr‘. Was hatte es damit auf sich?
Es ging nicht darum, generell mit dem Motorsport aufzuhören, sondern vielmehr darum, ob ich weiterhin in der DTM aktiv sein möchte oder mich in Zukunft eher woanders orientiere. Die Gedanken waren präsent, sonst hätte ich es nicht ausgesprochen. Aber ich werde der DTM auch im nächsten Jahr erhalten bleiben. Im Endeffekt war es eine Aussage, die aus der Emotion heraus nach einem Rennen entstanden ist, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Bei den letzten beiden Rennwochenenden hat es wieder mehr Sinn ergeben und die Konstanz ist zurückgekehrt. Das eigene Gefühl ist viel besser, wenn man einen guten Job macht.
Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie nicht mehr an sich geglaubt haben?
Nein, den hat es nicht gegeben.
Hätten Sie gedacht, dass Sie als Meisterschaftsführender zum Finale fahren?
Auf gar keinen Fall, sogar bis vor Kurzem nicht. Es ist auch nicht aus eigener Kraft passiert. Wir haben zuletzt zwar keine Fehler gemacht und hundert Prozent aus unserem Paket herausgeholt, dazu haben wir eine super Podiumsserie hingelegt, die uns viele Punkte gebracht hat, doch grundsätzlich sind wir aufgrund der Fehler anderer in dieser Position. Das nehmen wir gerne mit, aber es war nicht so, dass wir extrem dominant gewesen sind. Daher ist es überraschend gekommen.
Was war der Moment, in dem Sie gemerkt haben „Jetzt könnten wir das Ding wieder drehen“?
Beim zweiten Nürburgring-Rennen. Davor hatten wir zwar schon drei Podien in Folge, aber die Konkurrenz war genauso weit vorne. Wir haben beispielsweise fünf Punkte aufgeholt, hatten aber immer noch 40 Punkte Rückstand – das ist nicht ausreichend. Und dann kam plötzlich die Riesenwende: Wir haben in einem Rennen mehr als 15 Punkte gutgemacht – und dann macht man richtig Meter. Das war für mich der Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, dass alle nur mit Wasser kochen und wir noch etwas ausrichten können.
Was haben Sie aus dieser schwierigen Phase über sich selbst gelernt?
Gar nicht viel. Wir waren auch in anderen Meisterschaften am Start, in denen es weniger schwierig war. Wenn man fast jedes Wochenende im Einsatz ist, erlebt man zum Glück auch erfolgreichere Zeiten. Für mich war es wichtig, nie aufzugeben, keine Fehler zu machen und immer das Maximum herauszuholen. So manche Punkte können am Ende doppelt oder sogar dreifach so viel wert sein. Ich bin zuversichtlich und glaube fest daran, dass wir unseren Job gut machen.
Wenn Sie sich nach dem damaligen Meisterschaftstitel 2023 mit heute vergleichen: Was ist der größte Unterschied?
Ich bin leider drei Jahre älter geworden (lacht), habe aber auch drei Jahre mehr Erfahrung. Ich bin sowohl im Auto als auch außerhalb gereift und erwachsener geworden. Zudem ist die Beziehung zum Team noch stärker geworden – die viele gemeinsame Zeit schweißt zusammen. Der Kalender war extrem straff. Bis auf eine Woche Urlaub im Sommer war ich nur auf Rennstrecken oder unterwegs. Zum Abschalten bin ich gerne in der Natur oder gehe laufen, aber grundsätzlich ist der Kopf nur im Motorsportmodus.