Thomas Preining: „Die Aussage ist aus der Emotion heraus entstanden“

Sie haben in Spielberg gewonnen und führen jetzt vor dem Finale die Meisterschaft an – doch dazwischen gab es eine ziemliche Achterbahnfahrt? THOMAS PREINING: Das war ein richtiges Highlight zu Beginn. Es war mein großes Ziel, nach Jahren wieder einen Heimsieg am Red Bull Ring zu feiern. Danach gab es eine schwierigere Phase. Zandvoort war noch irgendwie vertretbar, aber am Lausitzring und am Norisring hat uns viel gefehlt. Wir waren nicht schnell genug und haben uns im Zweikampf schwergetan. Wir hatten keine wirkliche Chance, wobei wir trotzdem das Maximum herausgeholt haben.

Zwischendurch haben Sie einmal gesagt: ‚Ich bin kurz davor, zu sagen: Das bringt nichts mehr‘. Was hatte es damit auf sich? Es ging nicht darum, generell mit dem Motorsport aufzuhören, sondern vielmehr darum, ob ich weiterhin in der DTM aktiv sein möchte oder mich in Zukunft eher woanders orientiere. Die Gedanken waren präsent, sonst hätte ich es nicht ausgesprochen. Aber ich werde der DTM auch im nächsten Jahr erhalten bleiben. Im Endeffekt war es eine Aussage, die aus der Emotion heraus nach einem Rennen entstanden ist, wenn es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Bei den letzten beiden Rennwochenenden hat es wieder mehr Sinn ergeben und die Konstanz ist zurückgekehrt. Das eigene Gefühl ist viel besser, wenn man einen guten Job macht.

Gab es einen Zeitpunkt, an dem Sie nicht mehr an sich geglaubt haben? Nein, den hat es nicht gegeben.