Mit 35 Jahren hat Edith Ziegner binnen weniger Monate ihre Mutter und ihren Vater verloren. Im Gespräch erzählt sie von ihrer Trauer, dem Verlust des Kindseins und was Punschkrapferl damit zu tun haben.

In ihrem literarischen Debütwerk „Punschkrapferlblues“, das Mitte Oktober erscheint, fasst Edith Ziegner den Tod ihrer Eltern und ihre Trauer in Worte

Edith Ziegner ist kein Kind mehr. Nicht, weil sie 46 Jahre alt ist, sondern, weil ihre Eltern nicht mehr leben. „Durch ihren Tod ist mir bewusst geworden, dass meine Kindheit wirklich vorbei ist, weil ich nicht mehr das Kind von jemandem bin.“ Ihre Mutter und ihr Vater starben vor elf Jahren innerhalb weniger Monate.

Obwohl verheiratet, zweifache Mama und als Erwachsene mitten im Leben stehend, sei sie damals aus dem Gefühl des Kindseins „von Null auf Hundert ins Erwachsensein katapultiert“ worden, schreibt Ziegner in ihrem literarischen Debütwerk „Punschkrapferlblues“, in dem sie den Tod ihrer Eltern und ihre Trauer in Worte fasst. Keine Eltern mehr zu haben, hieß für sie, bei Fragen nicht mehr schnell „die Mama“ anrufen zu können. Kein Kind mehr von jemandem zu sein, hieß, nicht mehr schnell nach Hause fahren zu können.

Zur Person Edith Ziegner (46) stammt aus Vorau und hat vier Geschwister. Sie lebt mit ihrem Mann Christoph und den zwei Kindern (15 und 12 Jahre) in Ebersdorf bei Hartberg. Nach dem Studium der Translationswissenschaften in Graz und verschiedenen Stationen im Marketing gründete sie 2019 eine Text- und Kommunikationsagentur. Mitte Oktober 2026 veröffentlicht sie ihr Debütwerk „Punschkrapferlblues“. Mit einem Auszug daraus hat sie im Juni beim oststeirischen Literaturwettbewerb „Wortschatz“ den ersten Preis in der Kategorie Prosa gewonnen. Weitere Buchprojekte, darunter ein Kinderbuch, sind geplant.

Denn mit dem Tod der Eltern sei für die gebürtige Vorauerin, die mit ihrer Familie in Ebersdorf lebt, auch der Verlust eines Heimatgefühls einhergegangen. „Die Trauer hat sich für mich wie Heimweh angefühlt, wie eine unstillbare Sehnsucht. Auf diese unerwartete Wucht der Trauer war ich damals nicht vorbereitet“, erklärt Ziegner.

„Dankbar für 35 Jahre“

Sie weiß, dass sie auch heute in ihrem Elternhaus, in dem ihr Bruder mit seiner Lebensgefährtin lebt, willkommen ist. Aber ohne ihre Eltern sei das nicht dasselbe, sagt Ziegner, die nicht jammern will. Andere verlieren ihre Eltern viel früher oder lernen diese nie kennen. „Ich bin dankbar für die 35 Jahre, in denen ich sie hatte.“

© KLZ / Daniela Buchegger Mit dem Tod ihrer Eltern ist für die gebürtige Vorauerin Edith Ziegner, die mit ihrer Familie in Ebersdorf lebt, auch der Verlust eines Heimatgefühls einhergegangen

Mit 64 Jahren ist ihr Papa im Jänner 2015 plötzlich auf natürliche Weise gestorben, während ihre Mama nach einer Lungenembolie im Dezember 2014 aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachte. Ihre Mutter kämpfte sich zurück ins Leben, kam nach Monaten im Krankenhaus im März 2015 nach Hause. Den Umständen entsprechend sei es ihr gut gegangen. Wenige Monate später ist sie im Juli mit 66 Jahren unerwartet gestorben.

© Privat Mit ihren vier Geschwistern ist die gebürtige Vorauerin eng verbunden

Sie weint schnell, erzählt Ziegner, etwa bei Kinderfilmen wie „Der König der Löwen“. Aber nach dem Tod ihrer Mama flossen nur wenige Tränen. „Als hätte sich in mir etwas gestaut.“ Erst als sie Monate später mit ihren Geschwistern den Kleiderkasten ihrer Eltern ausräumte und sie den türkisgrünen Morgenmantel ihrer Mama in Händen hielt, brachen die Dämme, erzählt Ziegner. „In diesem Moment habe ich verstanden, dass wirklich meine Mama gestorben ist, die immer alles geschupft hat, Brot gebacken hat, die fröhlich war. Und dass diese Person nicht mehr da ist, nur noch diese Requisite von ihr.“

Wenn der Tod so reißt, bleibt eine große Wunde. Es braucht lange, bis das zuwächst. — Edith Ziegner , über den plötzlichen Tod ihrer Eltern

Den unerwarteten Tod ihrer Eltern hat sie als „Reißen“ wahrgenommen. „Und wenn der Tod so reißt, bleibt eine große Wunde. Es braucht lange, bis das zuwächst.“ Eine Narbe bleibe immer. Für die Trauer gibt es kein Patentrezept, hat Ziegner gelernt. Sie selbst habe lange und oft mit ihrer Trauer gehadert, besonders noch Jahre nach dem Tod ihrer Eltern. „Ich hatte das Gefühl, ich habe nach all der Zeit keine Berechtigung mehr zu trauern, weil ich eh alles habe, was ich will.“

Kraft geben, Trost spenden

Und doch sei da immer diese Lücke gewesen, die erst durch das Schreiben mit Worten gefüllt werden konnte und ihre Trauer so einen Namen bekam: „Punschkrapferlblues“. Nach ihrem 40. Geburtstag hat sie begonnen zu schreiben, mehrmals aufgehört und wieder angefangen. Bis die Erzählung fertig war. „Das Schreiben hat mich durch die Trauer getragen“, sagt Ziegner, die mit ihrem Buch auch anderen Trauernden Kraft geben und Trost spenden will.

© KLZ / Veronica Schulz Mit einem Auszug aus ihrem Text hat die 46-Jährige den ersten Platz beim Literaturwettbewerb „Wortschatz 2026“ in der Kategorie Prosa geholt

Anfangs habe sie nicht daran gedacht, das Geschriebene zu veröffentlichen. Erst die Rückmeldung ihrer vier Geschwister, mit denen sie eng verbunden ist und die sehr berührt von dem Text waren, hat die 46-Jährige darin bestärkt. Es sei aber nicht nur ein Buch des Trauerns, sondern auch eines gegen das Vergessen. „Ich will verhindern, dass mir Erinnerungen an meine Eltern entgleiten.“

Etwa, dass ihre Mama immer Punschschnitten und zu besonderen Anlässen Punschkrapferl gemacht hat. Die Trauer darüber, dass diese nun beim Kuchenbuffet für immer fehlen, habe sich aber mittlerweile zu einer „dankbaren Erinnerung“ gewandelt. „Das zeigt, dass die Trauer zwar nie ganz weg ist, sie sich aber verändern kann. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen.“

Zum Buch Das Buch „Punschkrapferlblues – Eine Erzählung in Erinnerungen“ erscheint Mitte Oktober im Verlag „Edition keiper“ und ist ab 22. Oktober in allen Buchhandlungen erhältlich. Am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr wird Ziegner es in der Bücherei Hartberg präsentieren – inklusive Punschkrapferl. Mehr Infos und Reservierung unter Tel. 03332-603 120 oder kultur@hartberg.at Im Frühjahr findet am Freitag, 12. März 2027, um 17.30 Uhr im Andersort Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein eine weitere Lesung statt.