„Voitsberger Jagamusi“ tritt mit Pfarrer Franz Brei auf

Studioaufnahmen und Videodreh: Mit dem extra komponierten Volksmusik-Lied „Sankt Hubertus“ stehen die Voitsberger Jagamusi und Pfarrer Franz Brei auf der Bühne.

Brandlalm im Lavantthal auf 1500 Metern Seehöhe. Wir befinden uns auf dem Gebiet der Dr. Gudmund Schütte Forst- und Gutsverwaltung, einem Revier unter der Domäne Habsburg-Lothringen. Willi Archan verfügt hier über rund 1000 Hektar Jagdgebiet. Es ist ein Idyll. Mitten in der Natur. Nur Wälder und der Himmel. Und ein Lied.

Aus der Hütte treten Musiker in weiß-grüner Tracht, gestandene Herren und ihre Instrumente, in der Region weithin bekannt als „Voitsberger Jagamusi“. Einer von ihnen ist Gastgeber Willi Archan aus Voitsberg, doch noch mehr strahlt Karl Christandl. Denn immerhin ist es ihm und seiner Komposition unter dem Titel „Sankt Hubertus“ zu verdanken, dass nun auch eine weitere schillernde Figur ins Bild tritt: der singende Seelsorger Franz Brei.

Christandl freut sich. „Ich habe das Lied Sankt Hubertus genannt, und weil Hubertus ja der Schutzpatron der Jäger ist, dachte ich mir, wir nehmen es gemeinsam mit dem bekannten Pfarrer auf.“ In Erinnerung an diesen Moment muss Pfarrer Brei lachen. „Der Karl kam zu unserem Pfarrfest nach Jennersdorf. Da hab ich mir gleich gedacht: ,Was willst denn schon wieder machen, Karl?`“ Nach ein paar Telefonaten war die Sache aber durch und Brei überzeugt. Und so fanden die Studioaufnahmen bereits im August im Voitsberger Studio mostudio von Michael Oswald statt.

1 / 10 Jagamusi mit Pfarrer Franz Brei beim Videodreh auf der Brandlalm © KLZ / Robert Preis

Für die Videoaufnahmen fuhr der Tross zunächst nach Jennersdorf im Burgenland, der Wirkungsstätte von Pfarrer Brei. Danach ging es ins Lavanttal auf die Brandlalm. Hier werden die Videoaufnahmen bei strahlendem Herbstwetter komplettiert. Archans Hund Fritzl freute sich ebenso wie einige Freunde der Jagamusi, die bereits die kulinarische Stärkung des Filmteams vorbereitet hatten.

Heue bringe ich CD und DVD mit den Paldauern auf den Markt. Im nächsten Jahr dann mit der Voitsberger Jagamusi. — Franz Brei , Singender Pfarrer

1 / 3 Franz Brei mit Karl Christandl bei den Studioaufnahmen in Voitsberg © KLZ / Robert Preis

Auftritte im Stimmungsgarten TV, ORF und Radio Steiermark seien bereits fixiert, freut sich Christandl. „Den ersten großen Live-Auftritt planen wir aber in der Kirche von Jennersdorf“, lässt Pfarrer Brei wissen. Danach werde es auch in Voitsberg ein Konzert geben. Wie sich das alles neben dem dichten Seelsorgeprogramm für ihn ausgehe? „Man muss alles gut koordinieren.“

Brei stammt ursprünglich aus Vorarlberg, kam als Kaplan nach Bad Aussee und schließlich nach vielen Stationen in der Ost- und Südoststeiermark nach Jennersdorf. „Meine Musikkarriere habe ich in der Steiermark beim Grand Prix der Volksmusik 2009 gestartet. Seither habe ich 13 CDs aufgenommen.“ Heuer kommt eine CD mit den Paldauern auf den Markt – und nächstes Jahr eben mit der Voitsberger Jagamusi.