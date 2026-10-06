Neues Reitcoaching in der Obersteiermark: „Ich höre den Pferden zu“

Seit Oktober bietet Anja Maria Kruckow aus Althofen als „Freiraum Pferd“ mobiles Pferdecoaching, Pferdetraining und Reit-Mentaltraining an. Dafür besucht sie ihre Kunden direkt im Stall – von Liezen über Murau und Murtal bis Leoben.

„Ich arbeite nicht an Pferden, sondern mit ihnen“: Das sagt Anja Maria Kruckow aus Althofen in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) über ihr neues Angebot. Seit 1. Oktober 2026 bietet die gelernte Facharbeiterin für Pferdewirtschaft unter dem Namen „Freiraum Pferd“ mobiles Reitcoaching, Pferdetraining, Reitunterricht und Reit-Mentaltraining in den Bezirken Murau und Murtal sowie Tamsweg, Leoben, Klagenfurt und Liezen an.

Anja Maria Kruckow hat dafür die Ausbildung zur Übungsleiterin Reiten absolviert und ist zertifizierte Reit-Mentaltrainerin, ihre Coachings und Trainings finden direkt im Stall der Kundinnen und Kunden statt. Das Angebot richtet sich dabei an Freizeitreiterinnen und -reiter, die Sicherheit gewinnen wollen, an Wiedereinsteiger nach Pausen oder schwierigen Erfahrungen, an Besitzer junger und sensibler Pferde, aber auch an Turnierreiter, die im entscheidenden Moment an mentaler Stärke gewinnen wollen.

© Sabrina Schnedl Reitcoaching im Gespräch: Es geht um Mindset, Klarheit und Sicherheit im Umgang mit dem Pferd

„Dialog auf Augenhöhe“

„Ich spreche nicht zu Pferden, ich höre ihnen zu. Nur so kann ein Dialog auf Augenhöhe entstehen“, beschreibt Kruckow ihre Grundhaltung. Statt einer starren Methode setzt die Murauerin auf eine Kombination aus Biomechanik und Verhaltensforschung beim Pferd und mentaler Stärke beim Menschen, abgestimmt auf das jeweilige Mensch-Pferd-Team.

„Pferde sind Herden- und Fluchttiere: Sie lernen nicht unter Druck, sondern dort, wo sie sich sicher und zugehörig fühlen“, erklärt Kruckow. Diese Sicherheit beginne beim Mindset des Menschen, „denn nur Pferde, die wirklich verstehen, beginnen aktiv mitzudenken und mitzuarbeiten“. Hier setzt Kruckows Arbeit an. „Der Weg zu deinem Pferd führt über dich selbst“, sagt sie. Erst wenn der Reiter zum „Verlassreiter“ wird, kann auch das Pferd zum „Verlasspferd“ und zu einem echten Partner werden. Das Ziel? „Mehr Sicherheit, mehr Feingefühl und mehr Freude.“