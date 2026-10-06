Gernold Lagger aus Feffernitz wurde von Bischof Josef Marketz zum Ständigen Diakon geweiht. Gemeinsam mit seiner Frau Regina Lagger möchte er die Jugendarbeit im Pfarrverband intensivieren.

Fünf Männer wurden am vergangenen Sonntag, 4. Oktober, im Klagenfurter Dom zu Ständigen Diakonen geweiht. Einer von ihnen ist Gernold Lagger aus Feistritz/Drau. Für den 42-Jährigen war die Weihe durch Diözesanbischof Josef Marketz ein Moment, der weit über die feierliche Zeremonie hinausging. „Es war ein Moment der Demut. Ich war sehr beeindruckt“, sagt Lagger. Im Altarraum des Doms mitzufeiern, habe ihm noch einmal vor Augen geführt, welchen Weg er in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat.

Kirchliches Engagement gehört für Lagger schon lange zum Alltag. Gemeinsam mit seiner Frau Regina kümmert er sich in der Pfarre vor allem um die Jugendarbeit, von der Jungschar über die Erstkommunion bis zur Sternsingeraktion. Begonnen hatte alles nach der Pandemie, weil es in der Pfarre kaum mehr Angebote für Kinder und Jugendliche gab. Gemeinsam mit der früheren Leiterin beschloss Lagger, wieder etwas aufzubauen.

© KK/kath. Kirche Gernold Lagger (rechts) wurde gemeinsam mit vier anderen Männern von Bischof Josef Marketz (Dritter von rechts), am vergangenen Sonntag geweiht

Von der Selbstständigkeit zur Pfarrarbeit

Daran soll sich auch nach der Weihe nichts ändern. Vielmehr kommen neue Aufgaben hinzu. Als Diakon darf Lagger künftig unter anderem Taufen und Begräbnisse leiten sowie kirchlichen Trauungen vorstehen. Gottesdienste hat er bereits geleitet. Sein Einsatzgebiet umfasst neben Feistritz/Drau auch den Pfarrverband mit Feffernitz, Rubland, Kreuzen, Pöllan und Pogöriach.

Auch beruflich hat sich bei Lagger zuletzt vieles verändert. Früher führte er einen Papier- und Schreibwarenhandel, er verkaufte das Unternehmen im heurigen Mai. Die Entscheidung sei ihm leichtgefallen. Heute unterrichtet er Religion an der Mittelschule Feistritz sowie an den Volksschulen Fresach und Weißenstein.

© KK/Privat Gemeinsam mit seiner Frau Regina kümmert sich Lagger um die Jugendarbeit

Im Unterricht will Lagger bewusst zuhören und jene Themen aufgreifen, die Kinder tatsächlich beschäftigen. Handy, Internet und die ständige Ablenkung spielten dabei heute eine große Rolle. „Ich versuche, mit einem anderen Blick auf die Kinder zuzugehen und viel von dem aufzunehmen, was sie selbst mitbringen.“ Für Lagger greifen damit Schule, Pfarrarbeit und Diakonat immer stärker ineinander.