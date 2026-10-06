In der Steiermark zeigt sich noch die Sonne. Doch ab Mitte der Woche zieht der Umschwung und die Kaltfront durch das Land.

In der Obersteiermark kann es auf der Höhe schon weiß werden

Christian Pehsl kann vorerst beruhigen. „Heute und morgen können wir in der Steiermark noch den Spätsommer genießen“, sagt der Meteorologe von Geosphere Austria. Die Temperaturen steigen noch einmal und auch die Sonne zeigt sich im ganzen Land. Nach kalten klaren Nächten und damit frischen Morgenstunden lässt im Laufe des Tages dann der Sommer noch einmal grüßen.

Konkret heißt das: Am Dienstag werden bis zu 23 Grad erwartet, während es am Mittwoch sogar wieder ein Stück wärmer wird. „Warme Luftmassen und Südwestwind bringen gar 25 Grad in Bad Radkersburg“, sagt Pehsl.

Kein Temperaturrekord

Viel für den Oktober, aber kein Rekord. Vor drei Jahren wurden am 8. Oktober gar 28 Grad in der Südsteiermark gemessen. So viel werden es dann heuer doch nicht. Was folgt, ist der Umschwung. Schon in der Nacht auf Donnerstag kommt eine Kaltfront in die Steiermark. Speziell ist diese vor allem in der Obersteiermark zu spüren.

Aus dem Nordwesten her kommend bringt die Kaltfront Niederschlag in die Steiermark. „Speziell im Bereich Schladming sinkt die Schneefallgrenze, auf 1800 Meter werden Schneeschauer erwartet, auf 1300 Metern mischen sich Schneeflocken in den Regen“, sagt Pehsl. In den Tälern der Obersteiermark wird zunächst mäßiger Regen erwartet, der im Laufe des Donnerstags immer stärker wird.

Auch im Süden der grünen Mark macht sich die Kaltfront im Laufe des Freitags bemerkbar. Die Temperaturen fallen aber deutlich weniger. Es wird zwar zunehmend bewölkt, Schnee wird jedoch keiner erwartet. „Wir rechnen derzeit mit Werten rund um 16 Grad, anstatt Schnee wird es im Süden in höheren Lagen aber hauptsächlich Regen geben“, sagt Pehsl.