Stefan Mali läuft 200 Kilometer und dann noch den Graz-Marathon

Am Mittwoch um 7 Uhr läuft Stefan Mali in Stadl an der Mur los. An vier Tagen läuft er zum Graz-Marathon und läuft am Sonntag noch die 42,195 Kilometer.

Wie so oft war es auch bei Stefan Mali eine Wette, mit den – auf Männer wesentlich magischer als auf Frauen wirkenden – Worten: „Das schaffst du eh nicht“, die ihn zum Ausdauersport gebracht haben. Es war der Ironman in Austria, und er hat ihn knapp neun Monate danach tatsächlich absolviert. Damit hat den 26-Jährigen, der zuvor zwar ein wenig Kraftsport betrieben hat, aber kein Leistungssportler war, das Ausdauerfieber gepackt. Oder „Cardio“ von „kardiovaskulär“, wie es die jüngeren Generationen aus der englischsprachigen Fitnesswelt entlehnt haben. Denn jede Form des Ausdauersports fördert primär die Leistungsfähigkeit des Herzens, und so hat sich der Begriff „Cardiovascular-Training“ etabliert. Sei es drum. Mali läuft nun eben gerne, und das wird er auch in den kommenden Tagen tun.

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Denn er wird nicht einfach nur den Graz-Marathon mit seinen 42,195 Kilometern am Sonntag bestreiten, sondern auch die Anreise über 200 Kilometer per pedes im gemächlichen Laufschritt auf vier Etappen absolvieren. „Ich habe in den langen Trainingseinheiten gemerkt, dass mir Läufe über 50, 60 Kilometer richtig Spaß machen“, erzählt er, „ich will einfach nur herausfinden, wie weit es geht und wie weit man es in Summe treiben kann. Und es gibt den Graz-Marathon, den Murradweg, und warum nicht einfach einmal hinlaufen?“

Los legt der Scheiflinger, der ebendort seit seinem Bachelor an der TU Graz (Software Engineering und Management) Roboter programmiert, in Stadl an der Mur. „Weil es von da eben genau 200 Kilometer nach Graz sind“, sagt er mit einem Lachen. Der Laufrucksack mit gut zehn Kilogramm wird auf den vier Etappen zu je gut 50 Kilometern sein Begleiter sein. Immerhin ist das technische Material dabei, um seine Challenge (Herausforderung) auch auf den sozialen Medien zu präsentieren. Sechs bis acht Stunden plant er pro Etappe ein. In Graz will er dann viereinhalb bis fünf Stunden laufen. „Ich traue mir normal schon 3:20 Stunden zu, aber mit den 200 Kilometern in den Beinen ist das etwas anderes.“ Los geht das Abenteuer am Mittwoch um 7 Uhr, übernachtet wird in St. Georgen ob Judenburg. In Knittelfeld und Kirchdorf (Pernegg) wird er noch nächtigen, ehe er am Samstag die Startnummer bei der Marathon-Messe im Citypark abholt. Spezielle Zehensocken, Hirschtalg und Blasenpflaster sollen ihn von ungeliebten Begleitern bewahren.

Dem Ausdauersport ist er mit der Ziellinie in Klagenfurt 2025 gänzlich verfallen. Rund 15 Stunden Training investiert er in der Woche. „So richtig auf den Geschmack kommt man dann, wenn man den Erfolg einmal genießen darf.“ Das will er künftig öfter spüren, und das Programm für das kommende Jahr mit dem „Great Wall of China Marathon“ und einem Ironman in Japan als Höhepunkt ist bereits dicht verplant und auch ambitioniert. „In Japan will ich dann meine 16 Stunden von Klagenfurt doch deutlich unterbieten.“

Was treibt ihn an? Die Faszination des Ausdauersports ist „The Grind“, der mit dem österreichischen „Grind“ freilich nichts am Hut hat. Dabei handelt es sich um die harte, monotone Arbeit und die Plagerei im Training. „Beim Laufen oder Radfahren trifft man immer wieder auf seine eigenen Grenzen, und diese zu überschreiten, ist die größte Motivation. Mehr herausholen und iterativ das Ganze hochtreiben.“