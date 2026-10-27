Die 17-jährige Judoka ist österreichische U18-Meisterin. Ihre Nervenstärke zeichnet die Zeltwegerin aus: „Ich lasse mich nicht von anderen stressen.“

Emma Filzwieser weiß, was sie will. „Nach der Schule möchte ich Judo auf jeden Fall als Leistungssport ausüben, am liebsten als Sportlerin beim Heer oder bei der Polizei“, sagt die junge Judoka. Und die gerade erst 17 Jahre alt gewordene Zeltwegerin hat auch alle Voraussetzungen dazu. In diesem Jahr holte sie sich in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm den österreichischen Meistertitel in der U18, in der U23 holte sie Bronze. Und auch im Kadetten-Europacup zeigte sie mit Platzierungen auf, die beste gelang ihr vor gut einem Jahr mit Platz zwei in Kranjska Gora.

Seitdem sie 14 Jahre alt ist, trainiert die Athletin vom Judoteam Zeltweg im Leistungszentrum Oberösterreich in Linz, wo sie auch zur Schule geht. „Da ist mit dem Training echt viel weitergegangen“, sagt Filzwieser, die mittlerweile das Internat in der Stahlstadt mit einer WG getauscht hat. Begonnen hat ihre Judo-Reise in Zeltweg, weil ihre sechs Jahre ältere Schwester mit dem Sport begonnen hat, mittlerweile reist sie dank und mit Judo „durch ganz Europa, das ist schon cool. Außerdem habe ich meine besten Freunde durch den Sport kennengelernt.“

In der kommenden Saison steht für Filzwieser die Altersklassen-Umstellung von den Kadetten zu den Junioren an. „Ich bin positiv gestimmt, die Gegnerinnen sind dort zwar teilweise drei Jahre älter, aber wenn ich mich zusammenreiße, kommen auch dort die Platzierungen“, ist sich Filzwieser, die in der Frauen-Bundesliga für das Team Steiermark kämpft, sicher. Ihre Stärke? „Ich kann gut ruhig bleiben, mein Ding durchziehen und ich lasse mich nicht von anderen stressen – und auf der Matte gebe ich nie auf!“