Windpark Obdach: Volksbefragung könnte die Entscheidung bringen

FPÖ distanziert sich vom geplanten Projekt auf dem Weißensteinberg. ÖVP-Bürgermeister ist dafür, will aber Volksbefragung. Überraschung bei der SPÖ.

Die Agrargemeinschaft „Bürgerschaft Obdach“ ist als Grundeigentümer für den Windpark. Ob sich auch die Politik dafür ausspricht, ist noch offen und wird wohl über eine Volksbefragung entschieden

Ein geplanter Windpark im Gemeindegebiet von Obdach könnte zum Politikum werden. Die FPÖ spricht sich in einem Postwurf, der diese Woche an alle Obdacher Haushalte geht, deutlich gegen das Projekt aus – und das, obwohl sich die blau-schwarze Landesregierung für den Ausbau der Windkraft ausspricht. Das vor Kurzem präsentierte „Sachprogramm Wind“ sieht bis zu 135 neue Windräder auf den steirischen Bergen vor.

Dass die steirische FPÖ den Ausbau einerseits vorantreibt, in Obdach aber dagegen ist, sei kein Widerspruch, sagt der Murtaler Landtagsabgeordnete Thomas Maier. Denn das neue Sachprogramm weise das Projekt auf dem Weißensteinberg in Obdach nicht als Vorrangzone aus: „Wir bauen keine Windräder wild in die Landschaft, ohne Rücksicht auf die Obdacher Bevölkerung zu nehmen“, drückt es Maier in dem Postwurf aus. Auch die örtliche Gemeinderätin Sandra Kohlweg sei der gleichen Meinung.

© KLZ / Patrick Neves FPÖ-Landtagsabgeordneter Thomas Maier

Obwohl der Windpark nicht als Vorrangzone ausgewiesen ist, könnte er gebaut werden. Notwendig wäre eine Änderung des Flächenwidmungsplanes, die der Gemeinderat allerdings nur mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen könnte. Die ÖVP hat 13 Mandate und regiert mit absoluter Mehrheit, zur Zweidrittelmehrheit fehlt im Gemeinderat nur eine Stimme. Die SPÖ hat sieben Mandate, die FPÖ eines.

© Mandl Der Obdacher Bürgermeister Peter Bacher (ÖVP)

ÖVP-Bürgermeister Peter Bacher ist für den Windpark, weil es für die Gemeinde eine beachtliche Geldquelle wäre. Denn Grundbesitzer ist die Agrargemeinschaft „Bürgerschaft Obdach“, die sich wie berichtet in einer internen Abstimmung für den Windpark ausgesprochen hat. Und an den Einnahmen der Bürgerschaft ist die Gemeinde zu einem Drittel beteiligt. Das Angebot der „Wien Energie“ soll bei 60.000 Euro pro Windrad und Jahr liegen, rund zehn Windräder sollen kommen.

Das wären also grob gerechnet 200.000 Euro pro Jahr für die Gemeindekasse. Vom Land komme immer weniger Geld, mit dem Projekt würden wieder mehr Projekte in Obdach möglich, meint Bacher. Zudem werde demnächst in Sichtweite des Weißensteinberges, auf der „Peterer Alm“ im benachbarten Reichenfels, ein Windpark verwirklicht.

„Aber entscheiden muss es am Ende die Bevölkerung, ob sie das will. Deshalb spreche ich mich für eine Volksbefragung aus und lade auch die anderen Parteien im Gemeinderat ein, für diese Befragung zu stimmen“, so der Bürgermeister. Landtagsabgeordneter Thomas Maier sagt auf Nachfrage zum Vorschlag einer Volksbefragung: „Da sind wir dafür.“

© KK Christian Reiter von der SPÖ ist zweiter Vizebürgermeister, tritt aber mit Ende Oktober zurück

Auch SPÖ-Chef und Vizebürgermeister Christian Reiter ist dafür, das Volk zu befragen. Persönlich ist er gegen den Windpark: „Aber ich werde das nicht mehr entscheiden, weil ich mit Ende Oktober meine Funktionen im Gemeinderat und in der Partei niederlegen werde“, kündigt er im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an. Die Gründe dafür wolle er zu einem späteren Zeitpunkt erläutern. Er gebe in seiner Partei die Empfehlung ab, gegen das Projekt zu stimmen: „Wie die SPÖ dann tatsächlich entscheidet, liegt aber nicht mehr in meiner Hand“, so Reiter.