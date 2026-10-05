Seit 1. Oktober brauchen E-Mopeds ein Kennzeichen. Bei einer Schwerpunktaktion in Graz zog die Polizei zahlreiche Modelle aus dem Verkehr.

Vor allem Fahrer von Lieferdiensten sind mit E-Fatbikes unterwegs, die jetzt zugelassen werden müssen

„Sie können einem Flieger vielleicht zwar anzeigen, wo Sie hinfahren, aber hier auf dem Radweg bringt Ihnen dieses Licht nicht viel.“ Das verbogene Rücklicht eines E-Mopeds ist nicht das einzige Problem, dem sich der dazugehörige Lenker am Montag vor dem Café Schwalbennest in Graz stellen muss. Seit 1. Oktober ist das Fahren mit E-Mopeds und E-Fatbikes, deren Motor auch ohne Pedale angetrieben werden kann, auf Radwegen in Österreich verboten. Den Härtetest der Polizei, die am Montagnachmittag in der Innenstadt eine Schwerpunktaktion durchführte, bestand das Fahrzeug auf der Prüfrolle ebenfalls nicht.

Stattliche 24 km/h leuchten auf der Anzeige auf, ohne die Pedale auch nur einmal bewegt zu haben. „Das geht mit Treten fix einen 50er, wenn nicht mehr“, schätzen Rainer Sengseis und Fabian Schröck. Ersterer ist seit fünf Jahren als Fahrradpolizist in Graz unterwegs, einer von derzeit zehn Frauen und Männern, wie Einsatzkommandantin und Chefin der Fahrradpolizei Stefanie Nienaus sagt. Für den Lenker bedeutet das unterdessen: „Weiterfahren untersagt“. Denn neben einem Helm braucht es für das Fahrzeug jetzt auch einen gültigen Führerschein, eine Zulassung, ein Pickerl, eine Nummerntafel und eine Versicherung.

1 / 3 „Weiterfahren untersagt“ hieß es am Montag in Graz für einige E-Mopeds und Fat-Bikes ohne Kennzeichen © Klz / Stefan Pajman

Post von der Polizei

Der Mann ist allerdings nicht der Einzige, dessen fahrbarer Untersatz an diesem Nachmittag aus dem Verkehr gezogen wird. Auffällig ist: Vorwiegend sind Fahrer von Lieferdiensten mit den Fat-Bikes unterwegs. „Wir haben aber eine E-Mail bekommen, dass wir mit diesen Bikes fahren dürfen“, erklärt einer und zückt zum Beweis sein Handy. „Ja, aber nur, wenn der Motor ausschließlich durch Treten aktiviert werden kann“, wird ihm daraufhin erklärt.

Viele Geräte haben Tastenkombinationen oder sogenannte ‚police modes‘, mit denen das Gerät dann nur noch langsam fährt. — Stefanie Nienaus , Einsatzkommandantin

Fünf Kilometer pro Stunde fährt sein Gerät ohne Zutun, auch das ist zu viel. Sein Fahrradhelm reicht in dem Fall ebenfalls nicht mehr aus, er braucht einen richtigen Mopedhelm. In einigen Wochen wird dem Mann deshalb Post der Polizei in den Briefkasten flattern. „Die Strafe schicke ich meinem Arbeitgeber“, gibt er etwas verärgert bekannt, zeigt sich aber einsichtig. Die 50 Euro Strafe für den falschen Helm darf er vor Ort bezahlen. „Das müssen wir den Leuten anbieten“, erklärt Sengseis.

Mehr „Gatschhupfer“ als Fahrrad

Ein E-Moped verschlägt dann sogar den erfahrenen Beamtinnen und Beamten die Sprache. „Das erinnert an ein Gefährt von Elon Musk“, sagt Schröck. „So etwas habe ich noch nie gesehen.“ Viel hat das Gerät mit einem Fahrrad tatsächlich nicht mehr zu tun. Die Aufmachung erinnert eher an Derbi Mopeds, die umgangssprachlich oft als „Gatschhupfer“ bezeichnet werden.

Die Pedale? Eher Dekoration. Auf der Prüfrolle springt die Anzeige schon nach kurzer Betätigung des Gashebels über 20 km/h. Führerschein, Zulassung oder Versicherung? Fehlanzeige. „Sogar Stoßdämpfer hat das Teil“, entdecken die Beamten bei der Kontrolle. Mittendrin kehrt der abgestrafte Lenker von vorhin zurück, mit einem neuen fahrbaren Untersatz. Sein angemietetes – und jetzt unzulässiges – Gerät hat er in der Zwischenzeit im Radgeschäft gegen ein neues motorisiertes Fat-Bike getauscht – diesmal aber ohne Gashebel. „Darf ich damit jetzt fahren?“, will er von den Beamten wissen. Die Antwort: Ja.

© Klz / Stefan Pajman Mehr als 20 km/h zeigte die Anzeige bei diesem E-Moped nur mit Betätigung des Gashebels an

Scooter im „Police Mode“

Ob ein Gerät den gesetzlichen Vorgaben entspricht, ist auch für die Polizei nicht immer leicht einzuordnen, so die Einsatzkommandantin. „Es gibt inzwischen so viele Modelle, auch wir müssen uns dann immer wieder neu einlesen.“

So auch bei einem E-Scooter, den das Team im Zuge der Aktion auf die Rolle stellt – wenn man schon mal dabei ist. Kukirin G2 heißt das Modell des jungen Mannes, dem der Scooter gehört. „Von dieser Marke ist nur ein Modell tatsächlich zulässig, weil es nur 25 km/h erreicht“, so Nienaus. Der Lenker hat Glück, sein Scooter ist gesetzeskonform. „Bei den Scootern sind die Regelungen großteils bei den Leuten angekommen“, sagt die Einsatzkommandantin.

1 / 4 Neben E-Mopeds standen auch Scooter auf dem Prüfstand © Klz / Stefan Pajman

Ein paar Unbelehrbare gibt es dennoch immer wieder. Ein Scooter-Lenker muss sein Portemonnaie zücken, er ist ohne Blinker unterwegs. „Diese Regel gibt es aber schon seit 1. Mai“, lässt Sengseis die Ausreden des Mannes nicht gelten. Die Tricks der Scooter- und Mopedfahrer sind inzwischen nichts Neues mehr für die Beamten. „Viele Geräte haben Tastenkombinationen oder sogenannte ‚police modes‘, mit denen das Gerät dann nur noch langsam fährt“, teilt Nienaus ihr Wissen.

Bei dieser Schwerpunktaktion wird es nicht bleiben. In Zukunft soll jedes Monat in einem anderen Bezirk kontrolliert werden, so die Einsatzkommandantin. „Die jeweiligen Polizeiinspektionen teilen uns dafür mit, wo es vermehrt zu Problemen kommt.“