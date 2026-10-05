Großer Andrang erwartet: Nächster PV-Fördercall am Donnerstag

Letzter Photovoltaik-Fördercall vor geplanter Neuaufstellung startet am 8. Oktober. Interesse von Förderwerbern wird enorm sein. Das sollten Sie dazu wissen.

Der Fördercall am Donnerstag wird noch nach den bisher geltenden Regeln durchgeführt

Der dritte und letzte Fördercall des Jahres für Investitionszuschüsse für PV-Anlagen wird am Donnerstag, dem 8. Oktober ab 17 Uhr durchgeführt und beginnt mit einer „Ticketziehung“. Ab 9. Oktober um 8 Uhr (bis 22. Oktober) können dann Anträge zu den Projekten eingereicht werden. Das „Ticketziehungssystem“ stehe lediglich am ersten Tag des Fördercalls ab 17 Uhr uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es auf der Seite der EAG-Abwicklungsstelle.

Infos zur Einreichung Zur erfolgreichen Einreichung von Förderanträgen trotz des großen Andrangs wurden seitens des Ministeriums eigene Leitfäden erstellt, diese gibt es hier.

Der Fördercall am Donnerstag wird noch nach den bisher geltenden Regeln durchgeführt. Laut dem Büro von Staatssekretärin Zehetner könnten die Fördermittel diesmal noch schneller ausgeschöpft sein als vor dem Sommer.

Nach 33 Sekunden war Schluss

Beim zweiten Fördercall im Juni wurden so viele Anträge gestellt, dass der Fördertopf nach nur 33 Sekunden leer war. Viele Elektrotechnikbetriebe hatten damals nicht einmal die Möglichkeit, erfolgreich in das Fördersystem einzusteigen und standen noch im Anmeldeprozess, als das Budget bereits ausgeschöpft war.

Fördersummen 2026 Kategorie A bis 10 kWp – fixer Fördersatz 150 EUR/kWp Kategorie B größer 10 bis 20 kWp – fixer Fördersatz 140 EUR/kWp Kategorie C größer 20 bis 100 kWp – höchstzulässiger Fördersatz 130 EUR/kWp Kategorie D größer 100 kWp – höchstzulässiger Fördersatz 120 EUR/kWp Speicher: fixer Fördersatz 150 EUR/kWh

Bundesweit bekamen im Juni laut Energieministerium lediglich 3000 von 28.000 Antragstellern eine Zusage für das Fördergeld, 25.000 Antragsteller gingen leer aus. Der Frust in der PV-Branche und bei Neo-PV-Besitzern war daraufhin groß. Bereits beim ersten Call im Frühjahr zogen rund 16.000 PV-Errichter den Kürzeren.

Stromspeicher nur mit PV Stromspeicher werden nur in Verbindung mit einem Förderantrag zu einer PV-Anlage – Neuanlage oder Erweiterung – gefördert.

Mit scharfer Kritik reagierte damals die Bundesinnung der Elektrotechniker auf den Photovoltaik-Fördercall. Die geforderte Neuaufstellung der Förderung ab 2027 will Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner demnächst, jedenfalls noch vor dem 8. Oktober, vorstellen.