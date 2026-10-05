Wohnhausbrand: Arbeiten an Solaranlage lösten Feuer aus

Die Ursache für den Brand eines Wohnhauses am vergangenen Freitag (2. Oktober) in Seiersberg ist nun bekannt: Heißarbeiten an einer Solaranlage.

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am 2. Oktober 2026 haben die Ermittler die Brandursache festgestellt: Heißarbeiten bei Reparaturen an einer Solaranlage dürften das Feuer im Dachgeschoss ausgelöst haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark führten am 5. Oktober 2026 gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Ursachenermittlung vor Ort durch. Dabei lokalisierten die Experten den Brandausbruchsbereich an einer Zwischenwand im Südteil des Dachgeschosses.

Den Erhebungen zufolge dürfte der Brand durch Heißarbeiten im Zuge von Reparaturarbeiten an einer solarthermischen Anlage verursacht worden sein. Weder Personen noch Tiere kamen bei dem Vorfall zu Schaden. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, dürfte sich jedoch auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.