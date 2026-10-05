In Großkirchheim wurde klimafitter Gemeindegarten eröffnet

Einen Platz zum Verweilen und Abkühlen im Sommer gibt es im Zentrum von Großkirchheim. Blickfang ist ein Trinkbrunnen, der aus einem Stein aus dem Zirknitztal entstanden ist.

Im Zentrum von Großkirchheim ist ein neuer Platz zum Verweilen, Abkühlen und Begegnen entstanden. Der klimafitte Garten vor dem Gemeindeamt zeigt, wie Maßnahmen zur Klimawandelanpassung gleichzeitig dazu beitragen können, Ortskerne lebenswerter zu gestalten. Ausgangspunkt war die Umgestaltung eines Gehsteigs, der immer schon ein Hindernis für Verkehr und Straßenräumung darstellte. Die Gemeinde und die KLAR! Region Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal nutzten diese Gelegenheit, um den Gemeindegarten neu zu denken.

Entstanden ist ein öffentlich zugänglicher „Cool Down Place“, der Schatten, Wasser, Begrünung und Aufenthaltsqualität miteinander verbindet. Drei Obstbäume sorgen für Beschattung, Blumenbeete fördern die Artenvielfalt und ein mobiles Tisch-Bank-Ensemble, gestaltet von Künstler Max Seibald, bietet Platz zum Sitzen, Reden oder einfach zum Ausruhen.

Ein Blickfang ist der Natursteinbrunnen. Der dafür verwendete Findling stammt aus dem Zirknitztal. In Döllach wurde er zu einem robusten, frostsicheren Trinkbrunnen bearbeitet. Eröffnet wurde der neue Gemeindegarten gemeinsam mit Kindern der Volksschule Großkirchheim. Das Projekt „Klimafitter Gemeindegarten Großkirchheim – Cool Down Place zum Verweilen“ wurde im Rahmen von KLAR! Invest umgesetzt und aus Mitteln des Klima- und Energiefonds mit rund 37.000 Euro gefördert.