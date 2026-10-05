Sie sind seit mehr als 20 Jahren Postpartner in Oberkärnten

Die Poststellen in Malta, Berg im Drautal und Eisentratten gehören seit Jahrzehnten zur Nahversorgung – auch wenn das Geschäft nicht immer einfach ist.

Was 2001 mit den ersten Postpartnerschaften begann, ist mittlerweile ein österreichweites Erfolgsmodell. Rund 1350 Postpartner gibt es heute. Sie sorgen dafür, dass Post-, Bank- und Telekommunikationsdienstleistungen auch abseits klassischer Postfilialen direkt in den Orten angeboten werden. In Oberkärnten gehören das Kaufhaus Danler-Swatt in Malta, die Trafik Pirker in Eisentratten und der Adeg-Markt Pirker in Berg im Drautal zu jenen Betrieben, die bereits seit mehr als 20 Jahren Postpartner sind.

Im Kaufhaus Danler-Swatt in Malta ist die Poststelle seit mittlerweile 21 Jahren Teil des Angebots. Für Anni Ingeborg Danler-Swatt ist sie damit längst mehr als nur eine zusätzliche Dienstleistung. „Es ist sicher ein großer Teil der Nahversorgung“, sagt sie. Gerade für Pendler sei das Angebot wichtig. Das Geschäft hat auch am Samstag geöffnet. Wenn Sendungen benachrichtigt werden und abgeholt werden müssen, sei das für Berufstätige ein Vorteil: „Ansonsten müssten sich die Leute, wenn sie etwas zum Abholen haben, einen Tag freinehmen.“

© KK/Privat Seit 21 Jahren ist das Kaufhaus in Malta auch Postpartner und damit Teil der örtlichen Nahversorgung.

Ein wichtiger Teil der Nahversorgung

Solche Angebote müssen laut Danler-Swatt in einem Ort erhalten bleiben: „Durch den Lebensmittelhandel und die Post verliere ich den Bezug zu den Jungen nicht.“ Angesichts der Abwanderung aus ländlichen Regionen sei das für die Kauffrau sehr relevant. Wie die Poststelle in ihr Geschäft kam, ist schnell erzählt: „Ich bin von der Post gefragt worden und dachte, dass ich es probieren könnte.“ Aus dem Versuch wurden 21 Jahre. Bereut hat sie die Entscheidung nicht – leicht sei die zusätzliche Aufgabe aber nicht. „Manchmal ist es sogar sehr anstrengend“, sagt sie, nimmt es aber dennoch gelassen. Das Kaufhaus besteht seit 1957 und ist ein Familienbetrieb. 1998 hat sie den Betrieb übernommen. Das Hauptgeschäft ist der Lebensmittelhandel, die Poststelle wird von den Kunden weiterhin gut angenommen.

Post und Einkauf unter einem Dach

Auch beim Adeg-Markt Pirker in Berg im Drautal gehört die Post seit mehr als 20 Jahren zum Angebot. Für den Betrieb von Karin Pirker-Brunner ist die Poststelle „total wichtig“. „Weil sonst fahren die meisten wegen jeder Kleinigkeit ins nächste Dorf.“ Die Verbindung mit dem bestehenden Geschäft sieht sie als Vorteil. Wer wegen der Post ins Geschäft komme, könne gleichzeitig etwas einkaufen. Seit 1977 gibt es den Markt, er war schon immer ein Familienbetrieb. In der heutigen Form gibt es ihn seit 2005. Pirker-Brunner selbst ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft tätig, seit 2014 leitet sie den Standort.

© Rewe Großhandel GmbH/KH Fessl Für Karin Pirker-Brunner ist die Poststelle ein wichtiger Teil der Nahversorgung im Ort

Auch die Geschichte des Postpartners ist eng mit dem Betrieb verbunden. „Die Post war neben uns und mein Papa war Postbeamter. Auch meine Oma arbeitete bei der Post, so hat es sich dann ergeben“, erzählt Pirker-Brunner. Mit der Post hat sie regelmäßig zu tun. „Die Abläufe sind nach einer Einschulung rasch erlernbar: Nach zwei bis drei Wochen ist man bereits mit den Tätigkeiten vertraut.“ Auffällig ist jedoch, dass immer mehr Pakete verschickt werden.

1350 Postpartner österreichweit

Heute gibt es österreichweit rund 1350 Postpartner. Betrieben werden sie von Unternehmern oder Gemeinden, darunter Greißler, Trafiken, Gemeindeämter oder Tankstellen. Kunden können Briefe und Pakete abgeben und abholen sowie unter anderem Nachsendeaufträge, Urlaubsfächer und Postvollmachten einrichten. Mit einem bank99-Konto sind auch Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen möglich. An vielen Standorten ergänzt inzwischen das Mobilfunkangebot „Yelllow“ das Angebot. Laut einer aktuellen Umfrage der Post holt ein Viertel der Befragten Sendungen bei Postpartnern ab. Die Zufriedenheit mit dem Nahversorgungsservice liegt laut Post bei mehr als 70 Prozent.