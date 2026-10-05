In Kärnten schießen noch Riesen-Parasol aus dem Boden

Pilze mit mehr als 30 Zentimeter Durchmesser in den Wäldern derzeit keine Seltenheit. Viele Schwammerl-Klauber freuen sich über ein schönes Mittagessen.

Paniert haben ihn die Kärntnerinnen und Kärntner am liebsten. Bei vielen dürfte der Parasol gerade auf den Esstisch kommen. Viele Leserinnen und Leser berichten, dass die Bedingungen gerade für große Exemplare derzeit besonders gut sind. Katharina Rieder hat einen solchen Riesen-Parasol gerade in Ried bei Stockenboi gefunden. Der Pilz hat einen Durchmesser von 33 Zentimetern und bringt 309 Gramm auf die Waage.

Ebenfalls erfolgreich war Manuela Felsberger aus Steinbichl in Frauenstein, die gemeinsam mit ihrem Schwiegervater fündig wurde. Ganze 35 Zentimeter Durchmesser misst ihr Parasol, der auch noch nach dem 30. September geklaubt werden kann. Je nach Witterung kann die Saison sogar bis in den November hineingehen.

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