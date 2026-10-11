Wer rettet die amerikanische Rechte?

Charlie Kirk hatte mit Turning Point USA die Nachwuchsbasis der amerikanischen Rechten geschaffen. Seine Witwe Erika scheitert bisher daran, das Erbe weiterzuführen.

Erika Kirk ist eigentlich wie gemalt für die Rolle als rechte Politikaktivistin. Sie studierte Politikwissenschaft und internationale Beziehungen, lebt das konservative Familienleben, das ihr Mann stets als Ideal beschrieb, und zeigte sich bereits während ihrer Unizeit als konservative Hardlinerin. Sie designte T-Shirts und Sticker mit christlichen Sinnsprüchen, wurde zur Miss Arizona gewählt und sagte in Interviews regelmäßig, dass sich eine Frau ihrem Mann unterzuordnen habe. Vor mehr als einem Jahr war Kirk angetreten, um das Erbe ihres Mannes zu übernehmen – doch bisher kommt das Projekt nicht so recht vom Fleck.

Ihr Mann ist Charlie Kirk. Seine Geschichte dominiert auch mehr als ein Jahr nach seinem Tod die Website von „Turning point USA“ – der NGO, die er 2012 gegründet hatte und die sich über die Jahre hinweg zu einem der wichtigsten Sprachrohre der amerikanischen Rechten entwickelte. Kirks Aufstieg war kometenhaft, eng verbunden mit der Erfolgswelle, auf der auch US-Präsident Donald Trump in den vergangenen zehn Jahren surfte. Doch dann wurde er kaltblütig ermordet und sein Vermächtnis droht zu zerfallen.

Kirks Tod als Wendepunkt

Kirk wird als Märtyrer inszeniert. Es gibt T-Shirts und Kappen zu kaufen, auf denen „For Charlie“ steht. Der politische Influencer war für viele junge Amerikaner eine Schlüsselfigur. Wohlwollend könnte man sagen, Kirk war ein Mobilisator, der junge Menschen für Politik begeisterte. Man könnte aber auch sagen, er war ein Brandstifter des politischen Diskurses. Kirk inszenierte sich als Kämpfer für die amerikanischen Werte, als bester Freund seiner Followerschaft und als Popstar, dessen Auftritte jedes Mal Tausende anzogen.

So auch am 10. September 2025 am Campus der Utah Valley University. Kirk sitzt wie so oft bei diesen Veranstaltungen hinter einem Holztisch mit weißem Tischtuch, auf dem „America comeback“ steht. Ein Pavillon spendet ihm Schatten, gibt aber keinen Schutz. Kirk lässt sich Fragen stellen, antwortet provokant. Eine Studentin der Universität will wissen, ob der 31-jährige Influencer ein Waffenverbot für Trans-Personen befürworte. Kirk bejaht. Dann referiert er über Mass-Shootings. Gegen 12.20 Uhr fällt dann ein Schuss. Aus 180 Metern Entfernung trifft ihn ein Hochgeschwindigkeitsprojektil in den Hals, die großen Blutgefäße, die den Kopf mit Blut versorgen, werden zerrissen. Der Mann, der Donald Trump mit ins Weiße Haus verholfen hat, ist tot. Sein letztes Wort ist „Gewalt“.

Märtyrer ohne Erben

Kirk wird 31 Jahre alt, hat aber zu diesem Zeitpunkt eine Bewegung aufgebaut, der man zutrauen könnte, Generationen zu überdauern. Das passiert aber nicht. Denn nun – 13 Monate nach Kirks Tod – hat sich in Amerikas rechtem Lager etwas gedreht und Turning Point USA hat nicht nur seinen Anführer, sondern vor allem auch Einfluss verloren. Viele machen Erika Kirk dafür verantwortlich. Charlies Witwe gelobt zwar regelmäßig die Mission ihres Mannes weiterzuführen, sie lässt aber bisher Schärfe und Präsenz vermissen. Die Journalistin Ana Kasparian bezeichnete sie zuletzt als „seltsam und unnahbar“. In einem YouTube-Video kritisiert sie, dass Erika Kirk lieber über ihren Glauben als über politische Ansichten spricht. Erika Kirk liefert kein Programm, keinen Biss, keinen (Kultur-) Kampf.

Kirks Witwe wird zur Reizfigur

Kirks Tod hat ein Vakuum hinterlassen, das seine Frau nicht füllen kann oder will. Andrew Kolvet, ein Freund von Kirk und Mitglied von Turning Point USA, sagt, dass immer mehr junge Anhänger wegbrechen. Die bevorstehenden Midterm-Wahlen habe man weitgehend schon abgeschrieben. Eine „Economist“-Umfrage zeigt: Nur 16 Prozent der unter 30-Jährigen unterstützen den Iran-Krieg, mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe sieht hingegen mittlerweile die Lebenshaltungskosten als drängendstes Thema. Trump bräuchte angesichts dieser Daten jede Unterstützung, die er bekommen kann.

Erika Kirk wird mittlerweile selbst von der amerikanischen Rechten attackiert. In mehreren Social-Media-Foren wird offen darüber diskutiert, was die 37-Jährige mit der Ermordung ihres Mannes zu tun hat. Laut offiziellen FBI-Berichten: nichts. Aber laut der Meinung von rechten Verschwörungstheoretikern, die Charlie Kirk allzu oft befeuerte, ist Erika Kirk verdächtig.

Heißt die Lösung JD Vance?

Klar ist hingegen: Die MAGA-Bewegung ist trotz der Probleme noch nicht am Ende. Sie hat einen neuen Hoffnungsträger auserkoren, mit dem man „America first“ weiterführen will: US-Vizepräsident JD Vance. Er und Charlie Kirk waren befreundet, verbunden durch die gleichen Werte und Ansichten. Turning Point USA hatte noch zu Kirks Lebzeiten ein Konzept entwickelt, um Vance die republikanischen Vorwahlen für die Wahl 2028 zu sichern. Kirk baute in Arizona, Nevada und New Hampshire bereits Netzwerke auf, die Vance helfen sollen. In Iowa plante Kirk in allen 99 Landkreisen aktiv Werbung zu machen.

© IMAGO/Sue Dorfman JD Vance war öfter zu Gast bei Charlie Kirk

Das Ziel bleibt: In den USA soll die Richtungsänderung auf Dauer sein. Das sieht auch JD Vance so. Im Frühjahr 2026 veranstaltet Turning Point USA ein Event an der University of Georgia. Statt der erwarteten 8500 Besucher kommen nur 1300. Erika Kirk sagt kurzfristig ab. Also steht JD Vance allein auf der Bühne und sagt den jungen Zuhörern: „Ihr habt jedes Recht, von eurer gewählten Führung mehr zu verlangen.“ Ein Satz, wie ein Versprechen, dass sich endlich etwas dreht.