Bisher schweigt Medienmanager Zeiler über den Umbau in der SPÖ. Das letzte Wort über den Parteivorsitz haben laut Statut jedenfalls die Mitglieder.

Ohne Gerhard Zeiler hätte es am Sonntag wohl keine rote Krisensitzung gegeben. Zwar hatten schwache Umfragewerte schon länger für Unruhe in der Sozialdemokratie gesorgt, doch die Ankündigung des Medienmanagers, als nächster Parteivorsitzender zur Verfügung zu stehen, hatte die Debatte um eine Ablöse von Andreas Babler befeuert. Also rangen die Chefs der roten Landesparteien, SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian mehrere Stunden lang um eine Neuaufstellung – in der Zeiler keine Rolle spielen soll. Er habe „keinerlei Unterstützung“ in der Partei, betonte Holzleitner.

Zeiler selbst war beim sonntäglichen Treffen nicht zugegen, er weilt derzeit in den USA. Erst am Mittwoch will er sich zu den Entwicklungen in der SPÖ zu Wort melden. Zwar hatte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim „das Kapitel“ Zeiler für beendet erklärt, doch laut Statut liegt diese Entscheidung nicht bei der Parteispitze.

Statut sieht Mitgliedervotum vor

Wer längerfristig die Parteiführung übernehmen soll, wurde am Sonntag ohnehin noch nicht fixiert. Bis etwa Jahresende werden Babler Klubobmann Philip Kucher und Holzleitner als geschäftsführende Vorsitzende an die Seite gestellt, danach sollen die beiden die Partei interimistisch zu zweit führen, bis die längerfristige Nachfolge spätestens auf einem Sonderparteitag geklärt wird. Finanzminister Markus Marterbauer wird in den kommenden Monaten den Vizekanzler-Posten von Babler übernehmen. Geplant ist zudem, dass er später auch für den Parteivorsitz zur Verfügung stehen wird; allerdings muss er sich derzeit noch einer Krebsbehandlung unterziehen.

Seit einer Statutenreform unter Babler liegt die Entscheidung über den Parteivorsitz grundsätzlich in den Händen der SPÖ-Mitglieder. Vor dem Parteitag muss der Bundesparteivorstand deshalb eine Direktwahl ausrufen. Dabei kann das Gremium einen oder mehrere Kandidaten nominieren, andere Interessenten müssen innerhalb von vier Wochen 1500 Unterstützungserklärungen von ordentlichen Parteimitgliedern sammeln, um auf dem Stimmzettel zu stehen. Nur wenn sich in dieser vierwöchigen Frist kein Herausforderer findet, kann der Parteivorstand seinen Wunschkandidaten einfach auf dem Parteitag absegnen lassen.

Ergebnis wäre bindend

Vor Bablers Statutenänderung war nur eine unverbindliche Mitgliederbefragung vorgesehen, das letzte Wort hatte der Vorstand. Nur deshalb wurde Babler überhaupt SPÖ-Chef: Die Mitgliederbefragung hatte knapp der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für sich entschieden, Babler konnte sich erst in einer Kampfabstimmung auf dem Parteitag durchsetzen. Heute wäre das Ergebnis einer Direktwahl durch die Mitglieder bindend. Sollte Zeiler eine Mehrheit der roten Basis hinter sich vereinen können, stünde ihm der Weg in die Löwelstraße zumindest theoretisch also nach wie vor offen – selbst wenn er „keinerlei Unterstützung“ in den Gremien genießt.