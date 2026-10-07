Die Hitze hat viele Menschen in die Berge gelockt – und teilweise auch Bettwanzen. Drei Betreiberinnen und Betreiber steirischer Berghütten ziehen Bilanz.

Die Wandersaison biegt in ein traumhaftes Finale. Das stabile Wetter und die vielen Sonnenstunden locken derzeit zahlreiche Bergfexe in die Natur. Und zu den Berghütten. Viele haben noch bis Ende Oktober, Anfang November geöffnet und freuen sich über den späten Ansturm. Sie blicken aber auch auf eine herausfordernde Saison zurück: Die Themen Hitze, Wasserknappheit, Bettwanzen und schlecht vorbereitete Wanderer machten ihnen zu schaffen. Wir haben uns exemplarisch bei drei Hüttenbetreiberinnen und -betreibern umgehört.

Gottfried Härtel etwa vom Admonter Haus, das noch bis 26. Oktober offen hat, musste Wasserhähne und teilweise WC-Spülungen schließen: „Wir haben es durch die Sparmaßnahmen gerade so geschafft, kein Wasser herauffliegen zu müssen“, erzählt er. Zur Wassernot auf 1725 Metern Höhe sagt er: „Ich fürchte, dass das die Normalität werden wird und nicht die Ausnahme. Ich möchte nicht pessimistisch sein, aber man muss sich drauf vorbereiten.“

Ausgetrocknete Quellen setzten Klospülungen außer Gefecht

Mit zu wenig Wasser hatten auch Susanne Kern und Klaus Dieterstorfer auf ihrer Pühringer Hütte im Toten Gebirge zu kämpfen. „Es waren viele Leute in den Bergen, was uns natürlich freut. Gleichzeitig brachte das Herausforderungen bezüglich unserer Ressourcen mit sich.“ Sie mussten die Klospülungen abschalten und auf manuelles Spülen aus einem kleinen Wassertank umstellen. „Klospülungen haben enormen Wasserverbrauch, bis zu sieben Liter pro Spülgang“, so Kern.

© Pühringerhütte Privat Klaus Dieterstorfer und Susanne Kern bewirtschaften seit drei Jahren die Pühringer Hütte im Toten Gebirge.

„Im Juli und August gab es Phasen, in denen das Wasser so knapp geworden ist, dass wir einen Countdown zum Zusperren hatten“, sagt Maja Ludwig von der Voisthaler Hütte am Hochschwab. „Wir haben alles Mögliche eingeschränkt, aber die Tanks wurden immer leerer. Die Quelle war ausgetrocknet. Wäre der Wetterumschwung nicht gekommen, hätten wir schließen müssen.“

Viele junge und internationale Gäste

So kräftezehrend die Wassersituation war, so erfreulich waren die Besucherzahlen. „Wir hatten viel mehr Betrieb aufgrund der Hitze“, so Ludwig. Auf der Voisthaler Hütte sei junges und internationales Publikum seit etwa drei Jahren stärker vertreten. Auch auf den anderen Hütten machte sich ein junges Publikum bemerkbar. „Es waren auch viele junge Familien unterwegs, teilweise mit Kleinkindern“, erzählt Kern von der Pühringer Hütte. Sie hatte Gäste aus Amerika, Chile, Israel und Nepal. Auf den Welser Höhenweg wurden viele durch einen Influencer aufmerksam.

© Thomas Sattler Gottfried Härtel hat 25 Jahre Hüttenerfahrung und bewirtschaftet seit sieben Jahren das Admonter Haus in den Ennstaler Alpen

Bettwanzen erklimmen die Berge

Was die vielen Bergfexe auch im Gepäck haben, sind Bettwanzen. Der Alpenverein macht offensiv darauf aufmerksam, dass immer öfter Bettwanzen auch in hohen Lagen vorkommen. „Nachdem wir auf einem Weitwanderweg liegen, beschäftigt uns dieses Thema definitiv“, sagt Kern von der Pühringer Hütte. Deshalb hat sie, wie viele andere auch, präventive Maßnahmen eingeführt: „Rucksäcke darf man nicht in die Schlafräume mitnehmen, sodass möglichst wenig Ungeziefer in die Hütte kommt und hoffentlich auch nicht mit nach Hause genommen wird.“

Manche Wanderer brauchen zum Nachhausekommen die Bergrettung. Speziell im Hochschwabgebiet häuften sich heuer die Verirrungen mancher Gäste: „Wir haben das Gefühl, dass die Tourenplanung und die Fähigkeit, sich im alpinen Gelände zurechtzufinden, abnimmt“, meint Ludwig von der Voisthaler Hütte. „Viele sind schlecht vorbereitet und unterschätzen das Gebiet. Das ist alpines Gelände und kein Spaziergang.“

Kleine Stellschrauben bei Mensch und Politik können viel verändern

Trotz aller Herausforderungen blicken die Hüttenwirte schon mit Vorfreude auf die neue Saison – und haben ein paar Wünsche im Gepäck. Maja Ludwig und Lisi Schleicher hätten gerne abwechslungsreicheres Wetter. „Wir hoffen, dass wir nicht wieder mit solchen Hitzewellen zu kämpfen haben.“ Nachsatz: „Aber das wird wahrscheinlich so bleiben, schätze ich.“

Abschließend appelliert sie an die Politik: „Es sind Mini-Schrauben, die einen großen Unterschied machen.“ Etwa gute öffentliche Anbindung an Wanderrouten. Einen Überblick verschafft hier unter anderem das Online-Portal Zuugle, das Öffi-Fahrpläne und passende Wandertouren verknüpft.