Im Sommer 2026 nutzten mehr als 11.000 Kinder den „Kinderferien(s)pass im Steirischen Vulkanland“. In St. Stefan im Rosental bietet man seit 25 Jahren qualitative Feriengestaltung an.

Die Organisatoren zogen Bilanz zum „Kinderferien(s)pass 2026“ und feierten das 25-Jahr-Jubiläum des „Kunterbunten Ferienprogramms“ der Gemeinde St. Stefan im Rosental

Auch heuer war der Kalender im Sommer in der Südoststeiermark wieder prall gefüllt mit Angeboten von Gemeinden, Vereinen und Unternehmen, die über den „Kinderferien(s)pass im Steirischen Vulkanland“ Aktivitäten und Aktionen anboten. In insgesamt 25 Leader-Gemeinden wurden während der Sommerferien mehr als 630 Veranstaltungstermine angeboten. Über 11.000 Kinder nutzten die Angebote und erlebten Ferientage voller Kreativität, Bewegung, Gemeinschaft und spannender Entdeckungen.

Kürzlich blickten Julia Paar (Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes), Anna Knaus-Maurer vom Leader-Management und Ferien(s)pass-Begleiterin Beatrice Strohmaier zufrieden auf den heurigen Sommer zurück. Anlass dazu gab auch das 25-Jahr-Jubiläum des „Kunterbunten Ferienprogramms“ der Gemeinde St. Stefan im Rosental.

Ehrung für Therese Friedl

Vor allem Therese Friedl zeichnet sich für das breite Angebot und die qualitative Feriengestaltung in St. Stefan aus. Dieses Engagement wurde mit einer Ehrenurkunde und dem Titel „Botschafterin der Region“ gewürdigt.