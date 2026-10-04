SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim: „Es ist ein sehr guter Tag“

Der SPÖ-Krisensitzungstag endet mit einem Rückzug auf Raten von Andreas Babler. Klaus Seltenheim hob in der ZiB 2 die Einigkeit innerhalb der Partei hervor: „Alle haben an einem Strang gezogen“.

Andreas Babler geht – aber nicht sofort, sondern auf Raten. Der (Noch-)SPÖ-Chef und Vizekanzler musste sich am Sonntag in einer Krisensitzung den Spitzenfunktionären seiner Partei stellen und erwirkte einen für ihn ganz passablen Abgang. Das betonte auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim mehrmals im ZiB2-Interview kurz nach der offiziellen Bekanntgabe.

Egal wie man es drehe und wende, es „ist eine geregelte Übergabe“, erklärte er. Das sei etwas, das der Partei die letzten Jahre, ja sogar Jahrzehnte, nie gelungen ist. Dementsprechend bezeichnet Seltenheim den 4. Oktober 2026 auch als einen „sehr guten Tag“, an dem „die gesamte Partei an einem Strang gezogen hat“.

Babler gab kurz nach 21 Uhr bekannt, dass er sich schrittweise zurückzieht. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite. Das Duo wird im kommenden Jahr dann vorübergehend von ihm die Parteispitze übernehmen.

Dass ein Dreigespann bis Jahresende die Sache verkomplizieren würde, glaubt Seltenheim nicht. Philipp Kucher und Eva-Maria Holzleitner seien „die am besten geeigneten Personen mit ihrer breiten Verankerung in die Partei hinein“.

Seltenheim glaubt, dass „das Kapitel Gerhard Zeiler“ vorbei ist

Über die endgültige Nachfolge an der Parteispitze soll dann bei einem Parteitag im Frühjahr 2027 entschieden werden. Holzleitner habe ihre künftige Rolle nur unter der Prämisse angenommen, dass sie nach diesem Parteitag nicht als Bundesparteivorsitzende zur Verfügung steht, sagte Seltenheim.

Er geht davon aus, dass „das Kapitel Gerhard Zeiler“ nun vorbei sei. „Wir haben uns heute ein Stimmungsbild gemacht und niemand ist eigentlich der Meinung, dass Gerhard Zeiler die Partei übernehmen sollte“, berichtete Seltenheim. Dass dieser seine Ankündigung, die Partei übernehmen zu wollen, in der Krone getroffen hatte, würde ihm auch im Falle einer Mitgliederbefragung nicht zu Gute kommen. „In der SPÖ spricht man mit den Mitgliedern und nicht mit der Zeitung über die Mitglieder.“

Neben personellen Fragen werde sich die Partei in den kommenden Wochen und dann in Vorbereitung auf den Parteitag auch inhaltliche Fragen stellen. In der aktuellen „Sonntagsfrage“ liegt die SPÖ nur mehr 15,7 Prozent. „Wir haben es in den letzten Wahlgängen zwar geschafft, in den urbanen Zentren zu reüssieren, aber in den mittleren und kleineren Städten haben wir sukzessive verloren“, prangert der Bundesgeschäftsführer an. „Diese Klammer zwischen Stadt und Land auf inhaltlicher Ebene müssen wir wieder finden.“