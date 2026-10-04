Am Sonntag treffen sich die neun Landeschefs mit Bundesparteichef und Vizekanzler Andreas Babler, um über die hochgekochte Obmann-Debatte zu beraten.. Auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner nehmen teil. Beginn ist um 16 Uhr. Hier geht es zum Live-Ticker. Meinungsforscher Peter Hajek sieht im Interview aber sowohl für Gerhard Zeiler als auch für Markus Marterbauer Herausforderungen, wenn es um das Amt des SPÖ-Chefs geht.

Hätte Medienmanager Gerhard Zeiler das Potenzial gehabt, die SPÖ wieder nach vorne zu bringen? Peter Hajek: Das ist eine interessante Frage. Es hätte mit ihm keinen Sebastian-Kurz-Effekt gegeben, aber eine Stabilisierung der SPÖ bei etwa 17 Prozent wäre möglich gewesen. Eine nähere Analyse der Daten hat aber auch gezeigt, dass da Spielraum nach oben vorhanden ist, vor allem bei jenen, die mehr über Zeiler gewusst haben. Um das umzusetzen, hätte es aber Zeit gebraucht und auch die richtigen Rahmenbedingungen.

Wie würde sich eine SPÖ mit Finanzminister Marterbauer an der Spitze entwickeln? Bei der Sonntagsfrage liegt eine Marterbauer-SPÖ derzeit bei 23 bis 25 Prozent, also deutlich stärker als bisher. Es gibt aber einen Haken: Marterbauer fischt fast ausschließlich im linken Wählerteich, also bei Grünen, KPÖ und auch Neos; die freiheitlichen Wähler sind davon völlig unbeeindruckt. Eine Herausforderung für die Partei wie für ihn persönlich stellt dabei sicher auch seine Krebserkrankung dar. Eine vollständige Genesung benötigt ausreichend Zeit.