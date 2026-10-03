Vor SPÖ-Krisentreffen: Neuanfang mit Absturzgefahr

In der SPÖ stehen die Zeichen auf Veränderung. Doch über den konkreten Weg gehen die Meinungen auch kurz vor dem Krisentreffen am Sonntag erheblich auseinander.

Vielleicht beschlich Gerhard Zeiler schon am Dienstag ein maues Gefühl: „Jetzt ist es an der SPÖ zu entscheiden, wie es weitergehen soll“, sagte er zur Kleinen Zeitung – sei es „mit Andreas Babler, mit mir oder einem Dritten. Wie auch immer das ausgeht, bin ich mit mir im Reinen.“ Jetzt schaut es so aus, als ob ihn seine Partei beim Wort nimmt. Zeiler hat nicht viele Fans in der SPÖ, zu hoppertatschig erscheint vielen dessen Kampagne zur Eroberung des SPÖ-Vorsitzes; aber bei denen, die es sind, hinterlässt der Umgang mit dem erfolgreichen Medienmanager Verbitterung.

Der international erfolgreiche Medienmanager und Multimillionär hat jenen Stein ins Rollen gebracht, der nun zur Ablöse von Andreas Babler führen dürfte. Doch das Was und Wie steht unmittelbar vor dem Treffen der wichtigsten roten Spitzenfunktionäre am Sonntagnachmittag in den Sternen. Muss der glücklose Parteichef ganz ausscheiden, also auch als Minister und Vizekanzler, oder gelingt ihm ein gesichtswahrender Abgang in Etappen? Und wie hart wird Babler selbst um einen solchen Kompromiss kämpfen?

Am Sonntag lautet das Match „acht gegen zwei“

Acht der neun roten Länderchefs wollen einen endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Bablers ziehen. Nur die Wiener SPÖ und die Gewerkschaften drängen auf einen Kompromiss und können sich, auf absehbare Zeit, einen Teil-Verbleib des Noch-Parteichefs vorstellen. Der Grund liegt auf der Hand: Sowohl in der Partei von Michael Ludwig als auch in den Kohorten von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian tummeln sich nicht wenige überzeugte „Bableristas“. Und beide fürchten eine linke Konkurrenz etwa in Form erstarkter Kommunisten wie der Teufel das Weihwasser. Das monatelange beharrliche Schweigen der beiden im internen Machtkampf hat hier seine tiefere Ursache.

Der große Rest der Partei sieht den neuerlichen Paarlauf der Wiener Genossen mit den Gewerkschaftern mit unverhohlenem Argwohn. Schließlich war es schon mühsam genug, wenigstens die acht roten Bundesländer dazu zu bringen, endlich wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen – und das ausnahmsweise in die gleiche Richtung. Doch was sie an Masse aufbringen, fehlt dieser Gruppe an politischem Gewicht im Bund. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner hat die Initiative für das Treffen ergriffen und gemeinsam mit dem Steirer Max Lercher Druck aufgebaut, aber beiden fehlt es an Renommee und Schwungmasse, um die Richtung in der Partei vorgeben zu können. Das schaffen nur Wahlsiege. Solche kann zwar der Burgenländer Hans Peter Doskozil vorweisen, doch sein Dauerfeuer gegen die Bundespartei hat bei zu vielen Funktionären zu viel verbrannte Erde hinterlassen.

Ein erster Erfolg ist die Allianz der Acht trotzdem. Bleibt sie aufrecht, verschiebt sich die Macht in der SPÖ erheblich zugunsten dieser Länder.

Markus Marterbauer: Wunderwaffe mit Handicaps

Noch etwas hat der turbulente Verlauf der vergangenen Woche zu Tage gefördert: Mit Finanzminister Markus Marterbauer steht ein Konsenskandidat bereit, dem sämtliche Spitzenvertreter der SPÖ zutrauen, die seit ewig und drei Tagen zerstrittene Partei wieder zu versöhnen. Der Umstand, dass der langjährige Wifo-Ökonom und Arbeiterkämmerer das beliebteste Regierungsmitglied einer grosso modo unbeliebten Bundesregierung ist, schadet dabei mit Sicherheit nicht. Das Geheimnis von Marterbauers Erfolg ist: Als erklärter Linker, unangefochtener Experte und neuerdings auch Pragmatiker, der intellektuell wie rhetorisch in der Lage ist, seine Politik so zu erklären, dass auch Kritiker damit etwas anfangen können, gelingt ihm ein bemerkenswerter Spagat. Solche Fähigkeiten sind in der Politik rar geworden.

© Starpix / A. Tuma Eigentlich im selben Team, aber demnächst womöglich nicht mehr: Andreas Babler und Markus Marterbauer (r.)

Aber will Marterbauer auch selbst, wozu ihn seine Partei so energisch drängt? In der Vergangenheit ließ der Finanzminister keine Gelegenheit aus, seine Loyalität zu Babler zu betonen; überhaupt habe er seiner Frau versprochen, mit 65 in Pension zu gehen. Und dann ist da auch noch der Krebs, wegen dem der rote Vorzeigeminister derzeit in Behandlung ist. Marterbauer wird im Februar 62, die Aussichten auf eine vollständige Genesung, so heißt es, stehen gut; die nächste Nationalratswahl findet planmäßig im Herbst 2029 statt; das ginge sich als Spitzenkandidat aus. Zumal es für die SPÖ zum jetzigen Zeitpunkt vorrangig darum geht, im Bund die 20-Prozent-Marke deutlich zu überspringen, statt wie jetzt deutlich darunter herumzukrebsen. Ein Wermutstropfen ist, dass er dabei fast ausschließlich im linken Wählerteich fischt und der FPÖ als stimmenstärkster Partei nicht weh tut. Aber niemand ist perfekt und in ihrer derzeitigen Lage geht der SPÖ vorrangig ums eigene Überleben.

© KLZ / Georg Aufreiter Wollte Chef werden und wird jetzt wohl gar nichts in der SPÖ: Medienmanager Gerhard Zeiler

Welchen Plan hat Babler für sich selbst?

Aber noch schmieden die neun Landesparteichefs Pläne für ein Fellkleid, dessen Träger nicht gewillt ist, seinen Pelz freiwillig zu verteilen. Andreas Babler verfügt, das hat er in den vergangenen Jahren zur Genüge unter Beweis gestellt, über Sitzfleisch und strategische Ausdauer. Er weiß, dass er unter den Mitgliedern über einen harten Kern überzeugter Anhänger verfügt. Und mit diesem Kapital versteht der Noch-Parteivorsitzende zu wuchern. In einer Mitgliederbefragung gegen Zeiler, hätte er wohl gute Chancen. Tritt Marterbauer an, so die Hoffnung in den Landesparteien, lässt sich Babler eher zum Rückzug bewegen.

So oder so, der Prozess, der jetzt ins Laufen gekommen ist, wird Monate dauern. Das Statut der SPÖ verhindert Schnellschüsse. Das Treffen am Sonntag ist rein informell, bindende Beschlüsse sind nicht möglich. Aber gelingt es den Landesparteien, die bestehenden Gräben zu überwinden – berühmt-berüchtigt ist etwa das Verhältnis zwischen dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil – hätte die SPÖ zumindest wieder ein Machtzentrum. Die Landeschefs wollen auch die Kommunikation nach dem Krisentreffen am Sonntag selbst in die Hand nehmen, womöglich durch einen dafür eigens nominierten Sprecher aus ihren Reihen. Doch dazu braucht es Einigkeit, acht reichen nicht.