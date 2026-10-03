Sohn Finn braucht durch einen Gendefekt Unterstützung im Schulalltag. Jetzt wurde die Schulassistenz gestrichen – der Ex-Profikicker übt Kritik am Land.

Seit 30. April 2026 gelten durch eine von der Landesregierung verabschiedete Gesetzesnovelle für Schulassistenzen in der Steiermark neue Regeln. Ziel sei eine Präzisierung der Anwendungsbereiche gewesen. Mit dem neuen Schuljahr bekommen nun die ersten Steirerinnen und Steirer die Auswirkungen der scharf kritisierten Novelle – wir haben hier berichtet – zu spüren, darunter auch Ex-Fußballprofi und Grazer Jakob Jantscher.

Auf Instagram machte der Sportler seinem Ärger Luft. „Mein Sohn Finn lebt mit einem sehr seltenen Gendefekt, der seinen Alltag vor besondere Herausforderungen stellt. Im vergangenen Schuljahr wurde er unterstützt, in diesem Jahr wurde ihm keine einzige Stunde Schulassistenz zugesprochen“, teilt er. An die Öffentlichkeit zu gehen, habe er sich lange überlegt, so der 37-Jährige auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Ich mag es normalerweise nicht, solche Dinge nach außen zu tragen, aber es wird seitens der Regierung ständig kommuniziert, wie gut alles läuft – das stimmt so einfach nicht.“

© Screenshot/Instagram Jakob Jantscher Auf Instagram teilte Jakob Jantscher seinen Frust

Fall fällt laut Land nicht ins Schulassistenzgesetz

Durch den Gendefekt habe sein Sohn eine sprachliche Spätentwicklung, mit der Schulassistenz habe die Teilhabe am Unterricht aber sehr gut funktioniert: „Er hat super Fortschritte gemacht.“ Dass die Assistenzstunden nun gestrichen wurden, ärgert ihn zwar, vielmehr macht sich Jantscher allerdings Sorgen um die Zukunft der betroffenen Kinder steiermarkweit. „Jeder sollte die Berechtigung haben, Unterstützung zu bekommen, vor allem, wenn man sieht, wie sehr die Kleinen profitieren – so funktioniert richtige Inklusion.“ Jantscher kritisiert, dass es in weiterer Folge an Lösungsvorschlägen fehlt: „Stunden werden abgelehnt, aber man bekommt dann keine Alternativen angeboten, viele Familien geben dann auf.“

Jeder sollte die Berechtigung haben, Unterstützung zu bekommen, vor allem, wenn man sieht, wie sehr die Kleinen profitieren – so funktioniert richtige Inklusion. — Jakob Jantscher , Ex-Fußballprofi

Auf Nachfrage im Büro des Landesrates heißt es, dass es sich im konkreten Fall um pädagogischen Unterstützungsbedarf handle, wodurch das Schulassistenzgesetz nicht zur Anwendung komme. Dies sei im Rahmen der Novelle konkretisiert worden. Dafür müsse laut Landesratsbüro seitens der Eltern sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) beantragt werden. Eine zugesprochene Assistenz in einem Schuljahr bedeute nicht, dass diese wieder gewährt wird, bei jedem neuen Antrag werde also neu geprüft.

Landesrat Hermann: Zuständigkeit liegt beim Bund

Landesrat Stefan Hermann sagt ergänzend: „Für diese pädagogischen Aufgaben sind personelle Ressourcen im Schulbereich notwendig, für die der Bund zuständig ist. Genau deshalb haben wir mehrfach, erst gestern erneut im Rahmen der Bildungsreferentenkonferenz, eine ausreichende Ausstattung der Schulen eingefordert.“ Dem betreffenden Schulstandort seien zudem bereits zusätzliche Ressourcen für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugeteilt worden, insgesamt schüttet das Land dafür rund 1,5 Millionen Euro aus.

Für diese pädagogischen Aufgaben sind entsprechende personelle Ressourcen im Schulbereich notwendig, für die der Bund zuständig ist. — Stefan Hermann , Soziallandesrat

Jantscher befürchtet, dass in Zukunft Kinder mit Behinderungen noch stärker mit Ausschluss oder Differenzierung konfrontiert werden. „Wenn wir so anfangen, wäre das ein massiver Rückschritt. Es ist schade, dass man darüber öffentlich diskutieren muss, dass es für Kinder mit Hilfsbedarf Möglichkeiten der Teilhabe geben muss.“