Alpe-Adria-Newsletter: Preis-Irrsinn in Kroatien

Weil der nächste Ausflug nach Italien, Slowenien oder Kroatien bestimmt kommt: Neuigkeiten und Tipps aus unserem wöchentlichen Alpe-Adria-Newsletter.

Bis 11. Oktober geht im Golf von Triest wieder die größte Segelregatta der Welt über die Bühne

Manchmal gibt es Meldungen, die man freiwillig zweimal liest, weil man den Inhalt beim ersten Mal kaum glauben kann. Die geplante Referenzpreis-Regelung in Kroatien war so ein Fall. Dort wollte man tatsächlich Händler und Gastronomen ab 1. Oktober verpflichten, neben dem aktuellen Preis eines Produkts auch den Preis vom 10. September 2026 anzugeben. Verbraucher sollen so – u. a. auf allen Speisekarten – auf einen Blick erkennen können, ob und wie stark ein Preis gestiegen ist. Nach Protesten von Unternehmern hat die kroatische Regierung nun eine Notbremsung hingelegt und die Einführung der umstrittenen Regelung auf Mitte November verschoben.

Wir müssen uns das „lustige“ Wort also vorerst weiter merken: Referenzpreis-Regelung.

Grado geht der Nachwuchs aus

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er darüber, dass Grado jedes Jahr Einwohner im Ausmaß einer gut gefüllten Strandbar verliert (ca. 90 Personen). Gegen den ausbleibenden Nachwuchs hat Kollege Maiwald ein Rezept, gegen die gestiegenen Immobilienpreise jedoch nicht.

Auch „Amerigo Vespucci“ kommt zur Barcolana

Die „Amerigo Vespucci“, das traditionsreiche Schulschiff der italienischen Marine, wird ihre Welttournee 2026 in der oberitalienischen Hafenstadt beenden. Und es gibt noch mehr zu sehen: Die Ankunft des Segelschiffs fällt mit der 58. Ausgabe der großen Segelregatta Barcolana zusammen, die bis 11. Oktober im Golf von Triest stattfindet.

Legendäre Bar im Kanaltal hat eine neue Chefin

Die Bar Lory in Camporosso ist seit Mitte der 1950er-Jahre eine Institution und auch bei Österreicherinnen und Österreichern beliebt. Nun hat die Chefin, nach der das Lokal benannt ist, eine Nachfolgerin gefunden.

© G. Lux Dolores „Lory“ Rosenwirth (links) mit Francesca Cardillo

Was wird im „Fish House“ wohl serviert?

Das „Fish House“ in Sistiana bei Triest lässt keine kulinarischen Wünsche offen. Der Name ist hier Programm. Der Wirt mit einem Faible für Anglizismen führt gemeinsam mit seiner Frau auch die örtliche Bar „Why Not“ und die Bar „Why Not Villaggio“ in Villaggio del Pescatore. Alle drei sind auf ihre Art sympathisch und zum Glück sehr italienisch.

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Falkensteiner eröffnet Resort am Gardasee

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group hat in Salò ein Fünf-Sterne-Hotel offiziell eröffnet. Es ist eines der bislang größten Projekte der Gruppe in Italien. Man hat 150 Millionen Euro investiert.

Ferienwohnungen dominieren Markt in Triest

Während die EU die Regeln für die Kurzzeitvermietung von Wohnungen verschärfen und damit Anbieter wie Airbnb und Booking stärker regulieren will, wächst dieser Markt in Italien ungebremst – besonders in der Hafenstadt Triest. Dort sind mehr als die Hälfte aller (!) zur Vermietung angebotenen Immobilien Ferienwohnungen!

Ansturm auf slowenische Internetadressen

Kurios: Der Appell von US-Präsident Donald Trump, statt „Künstliche Intelligenz“ das Wort „Superintelligenz“ zu gebrauchen, also „SI“ statt „KI“, sorgt seit Tagen für eine enorme Nachfrage nach Domains mit der slowenischen Länderkennung „si“.