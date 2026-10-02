Der Finanzminister wird als möglicher Nachfolger von SPÖ-Chef Andreas Babler gehandelt. In den nächsten Monaten will er sich allerdings auf das Budget und seine Gesundheit konzentrieren, sagt er in der ZiB 2.

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, lautet ein altes Sprichwort. Aber gilt das auch für den SPÖ-Vorsitz? Nachdem vergangene Woche Medienmanager Gerhard Zeiler bekannt gab, er stehe bereit, die Parteiführung von Vizekanzler Andreas Babler zu übernehmen, kursiert in Medienberichten auch ein anderer Name als möglicher nächster SPÖ-Chef: Markus Marterbauer. Bevor am Sonntag die roten Landesparteichefs und weitere Parteigranden zusammenkommen, um die Weichen für die Zukunft der Sozialdemokratie zu stellen, nahm der als beliebt geltende Finanzminister im ZiB 2-Studio Platz.

Zunächst blieb Marterbauer im Interview mit Armin Wolf bei seinem Kerngeschäft. Zuletzt ist die Inflation laut Schnellschätzung auf 3,6 Prozent geklettert, eine Prognose, wie weit sie noch steigen könnte, traut sich Marterbauer nicht zu. „Wir sind abhängig von der Entwicklung auf dem Weltmarkt und was dem Herrn Trump einfällt“, sagte der Minister mit Verweis auf den Iran-Krieg. Man steuere aber auf nationaler Ebene etwa mit der Spritpreisbremse gegen. Dass es dabei nach mehrmonatiger Pause auch wieder Margeneingriffe gebe, sei „ein großer Erfolg für die SPÖ“. Als Sozialdemokratie wäre man bereit, auch anderswo in Preise einzugreifen, müsse sich aber innerhalb der Koalition durchsetzen.

Marterbauer verteidigt Paketsteuer

Die neue Paketsteuer, die am Donnerstag in Kraft getreten ist und für große Online-Händler gilt, verteidigte Marterbauer, immerhin werde das Geld zur Gegenfinanzierung der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel gebraucht. Außerdem sei er „der Überzeugung, dass das eine vernünftige Maßnahme ist, weil sie auch den stationären Einzelhandel stützt“.

Ebenso bekräftigte er die SPÖ-Idee, die Schwelle für den Spitzensteuersatz von 55 Prozent von einer Million auf 500.000 Euro jährlich zu senken und dadurch eine Erhöhung des Kindermehrbetrags für einkommensschwache Familien zu finanzieren. Betroffen wären laut Marterbauer in Österreich 5000 bis 6000 Personen, „das wäre grundsätzlich vernünftig“.

Marterbauer rechnet nicht mit Personalentscheidung am Sonntag

Dass bei dem Treffen am Sonntag eine Personalentscheidung getroffen wird, glaube er nicht, sagte Marterbauer, teilnehmen werde er nicht. Babler habe ihn in die Regierung geholt, „wir arbeiten hervorragend zusammen“, einen Grund für einen raschen Wechsel an der Parteispitze sehe er also nicht. In früheren Interviews hatte Marterbauer angekündigt, er würde im Fall eines Babler-Abgangs ebenfalls zurücktreten, zumindest das bekräftigte er am Freitag nicht mehr. „Ich bin sehr gerne Finanzminister, ich bin sehr gerne bereit, das weiter zu tun.“

Er selbst habe in den nächsten Monaten aber zwei Prioritäten: „Das Budget zu sanieren und gesund zu werden.“ Marterbauer gab im Sommer bekannt, an Krebs erkrankt zu sein, im Oktober soll seine Chemotherapie abgeschlossen sein.

Doch ganz ausschließen will Marterbauer nicht, dass er zu irgendeinem späteren Zeitpunkt Vizekanzler oder Parteichef wird. „Nichts im Leben ist undenkbar, alles ist möglich“.

Marterbauer kritisiert Zeiler-Kandidatur

Zeilers Kandidatur würde der Partei schaden, ist Marterbauer überzeugt. Er könne weder den Zeitpunkt, noch den Inhalt der Kritik des Managers nachvollziehen. „Ich nehme für uns in Anspruch, dass wir die Partei mit der größten Wirtschaftskompetenz sind“, sagte Marterbauer. Außerdem seien die ständigen Personaldiskussionen in der SPÖ ein großes Problem für die Partei. „Wir müssen lernen, kontroversiell, aber intern zu diskutieren und dann nach außen geschlossen aufzutreten“, betonte der Minister.