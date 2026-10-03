Der morgendliche Kommentar aus der Redaktion.

Die Regierung hat ein fragwürdiges Paket verschickt. Es kam mit Ansage, hatte einen klaren Absender – und sorgt trotzdem für Verwirrung bei seinen Empfängern, die gerade rätseln: War das wirklich so bestellt?

Denn seit 1. Oktober gilt hierzulande eine Paketsteuer, die Einkäufe bei großen Online-Händlern um zwei Euro verteuert. Geben die Versender die Kosten weiter, werden für Kunden samt Umsatzsteuer 2,40 Euro pro Lieferung fällig. Ein neuer Aufschlag, der schon hörbar Verdruss erzeugt: „Eine Steuer auf Pakete, und auf diese Steuer gleich noch mal Umsatzsteuer draufpacken. Mehr Österreich-Vibe geht eigentlich gar nicht“, bemerkt ein Facebook-User zynisch, während ein anderer witzelt: „Die Paketsteuer soll die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren. Ich zahle also 2,40 € mehr für mein USB-Kabel, damit die Milch im Supermarkt 5 Cent billiger wird. Ich glaube, mein Konto hat eben kapituliert und weint leise in der Ecke.“

Eigentlich ist die Idee der Regierung nachvollziehbar: Um ausgewählte Grundnahrungsmittel vom Teuerungsturbo zu befreien, wurde deren Mehrwertsteuer gesenkt; das dadurch anfallende Budgetloch will man nun mit Zusatzeinnahmen von Versandriesen stopfen. ­280 Millionen Euro soll die Gegenfinanzierung bringen. Als wertvolle Nebeneffekte erwartet man sich außerdem, dass die umwelt- und ressourcenbelastende Paketflut aus Fernost eingedämmt, das persönliche Konsumverhalten hinterfragt, der lokale Handel gestärkt und Arbeitskraft vor Ort erhalten wird.

Versandhändler reichen Gebühr weiter

Leider liegt in dieser Kalkulation ein Irrläufer: Denn Amazon & Co bezahlen nicht, sondern reichen die Gebühr an ihre Kundschaft weiter. Damit wird die Steuer- zur Vertrauensfrage.

Das große Versprechen dieser Regierung war, gegen die Teuerung anzukämpfen. Bei Lebensmitteln ist dies gelungen – doch die Paketsteuer frisst jenen, die zum harten Preisvergleich gezwungen sind, Teile der Ersparnis wieder weg. Natürlich, 2,40 Euro können manchmal nur Kleingeld sein. Aber in der Politik geht es nicht nur um die Höhe einer Abgabe, sondern auch um Glaubwürdigkeit. Und genau die bekommt mit jedem weiteren Euro einen Kratzer.

Die Regierung mag Sendungsbewusstsein zeigen, aber die Zustellung ihrer Versprechen läuft schleppend: Momentan wird Entlastung bestellt – und Belastung geliefert.