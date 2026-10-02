Piraten-Coach Andi Kuttnig: „Es war eine sehr zerfahrene Vorbereitung“

Die Wörthersee Piraten empfangen am Samstag (18 Uhr) Mattersburg. „Das Gefälle wird dementsprechend stark sein.“

Der Start in die 2. Basketball-Bundesliga kommt für die Wörthersee Piraten im Prinzip ein paar Wochen zu früh. Coach Andi Kuttnig spricht nämlich „von einer sehr zerfahrenen und inkonstanten Vorbereitung, da ständig Spieler ausgefallen sind. Marcus Holyfield hat sich gleich im ersten Training verletzt (Anm.: Seitenbandzerrung im Knie) und fehlt sicherlich noch ein bis zwei Wochen. Lukas Simoner war immer wieder im Auftrag eines großen Sportartikelherstellers unterwegs. Und das erste geplante Testspiel wurde von Gegner Güssing kurzfristig abgesagt, und wir konnten auf die Schnelle keinen Ersatz mehr finden.“

Infolgedessen kommt ein starker Kontrahent wie Mattersburg „ungünstig. Das heißt jetzt nicht, dass nichts gehen kann. Wir spielen vor heimischer Kulisse und haben die Erfahrung unseres Kerns. An einem guten Tag ist auch einiges möglich, aber wir haben noch einiges an Aufholbedarf.“

Die Einschätzung des 44-jährigen Mittelschullehrers mit Blick auf die Liga fällt folgendermaßen aus: „Es gibt ein paar sehr gute Teams, wie Mattersburg, Deutsch-Wagram und Mistelbach – wobei ich uns auch dazuzählen würde. Das Gefälle wird dementsprechend stark sein.“ Mit den drei Neuzugängen Benedict Gürtl, Jerry Heine und Raamzi Toure haben sich die Kärntner Korbjäger gezielt verstärkt. Der 22-jährige Toure sprengt zwar das Ausländerkontingent, „aber er wollte unbedingt hierher und da Holyfield noch ausfällt, rückt er morgen nach. Ich musste ihm aber vermitteln, dass er eigentlich Standby-Spieler ist.“

Während die Piraten am Samstag in der Sporthalle St. Peter (18 Uhr) gegen die Burgenländer in die 2. Bundesliga starten, müssen KOŠ (13.30 Uhr auswärts gegen das Future-Team Steiermark) und die Radenthein Garnets (16 Uhr auswärts gegen Raiders Tirol) erst am Sonntag ran.