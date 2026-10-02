Auch die dritte Eishockeyliga nimmt mit dem KSV und dem ATSE Fahrt auf

Am Samstag geht es in der ÖEL los: Kapfenberg gastiert in Maribor (18.30). Der ATSE Graz empfängt am Sonntag Gmunden (16.30).

Er ist doch guter Dinge, auch wenn der Start in den vergangenen Eiszeiten immer wieder hart war. „Keine Ahnung, warum wir immer wieder gegen Maribor beginnen, aber wir müssen auf jeden Fall von der ersten Sekunde an bereit sein“, sagt Spielertrainer Kris Reinthaler vom KSV. Er erwartet gegen die robusten Slowenen ein besonders intensives Spiel zum Auftakt der ÖEL (Österreichische Eishockey Liga), wenngleich „wir in der Vorbereitung so viel Eiszeit hatten wie in den vergangenen Jahren nicht. Auch unser Kader ist gut und zumindest im Angriff auch breit“. In der Defensive herrscht hingegen ein leichter Mangel, und so kann es sein, dass der ehemalige A-Liga-Crack selbst auch wieder zum Schläger greifen wird, „wenn wir keine sechs Verteidiger zusammenbringen“. Tendenziell will der 38-Jährige seine eigene Eiszeit herunterschrauben. „Die Liga wird von Jahr zu Jahr stärker und die Spiele schneller. Da ist es besser, wenn man als Trainer hinter der Bande konstant den Überblick hat.“

Der Grunddurchgang wird wieder in den zwei Divisionen Ost und West ausgetragen. Die beiden Steirerklubs treffen in der ersten Ligaphase auf Maribor, Gmunden, den Wiener EV und auf Neuling Linz. Für den ATSE Graz wird es am Sonntag erstmals spannend: Da empfangen die Eggenberger nämlich Gmunden im Merkur Eisstadion (16.30 Uhr). Die Eggenberger setzen heuer auf die Trainerfähigkeiten von Rupert Strohmeier. Der war vor seinem Engagement beim ATSE, das seit 2018 andauert, sechs Jahre in der Kampfmannschaft der 99ers – fünf Jahre davon an Reinthalers Seite. „Wir kennen uns sehr gut und haben uns immer verstanden. Mit Rupert wird sich der ATSE sicher taktisch neu präsentieren“, sagt Reinthaler.