Im Fuchsbau muss die Verteidigung gegen die Fivers stehen

Die BT Füchse sind am Samstag doppelt gefordert. Die Frauen empfangen Krems (17) und die Männer die Fivers (19 Uhr).

Die Abwehr der Füchse erwies sich bei den jüngsten zwei Erfolgen gegen Krems und die Lipizzanerheimat in der HLA Meisterliga als stabil, und solch eine Leistung wird es auch am Samstag brauchen, wenn die Fivers aus dem fünften Gemeindebezirk in der Brucker Halle (19 Uhr) gastieren. „Sie haben vielleicht nicht die besten Einzelspieler, aber sie haben den breitesten Kader und eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern“, sagt Füchsetrainer Benjamin Teras. „Die Fivers spielen ihr System durch und halten daran fest.“ Eine der stärksten Waffen der Wiener ist der Gegenstoß und die zweite Welle, die gegen die nicht vollkommen sortierte Verteidigung anläuft. „Wir müssen sie ins Sechs gegen Sechs zwingen und müssen ein gutes Rückzugsverhalten zeigen“, sagt der Trainer. Ballverluste im Angriff sind tunlichst zu vermeiden. Ehe die Männer auf die Platte gehen, wollen die Füchsinnen ihre Serie prolongieren. Nach drei Spielen stehen sie in der Meisterliga noch ohne Niederlage da. Krems-Langenlois kommt mit zwei Niederlagen aus drei Spielen in die Brucker Halle (17 Uhr).

Mit einer abrupt gedämpften Euphorie nach drei Niederlagen in vier Spielen reist die HSG Lipizzanerheimat heute nach Schwaz (18 Uhr). Der Traum vom Meistertitel soll freilich nicht ausgeträumt sein, aber es bedarf einer Leistungssteigerung. Vor allem die Defensive muss stabilisiert werden. Das soll vollständig just gegen die bislang makellosen Tiroler gelingen. Die HSG Graz ist am Sonntag im Einsatz: Bregenz gastiert im Sportpark (16.30 Uhr).

In der zweiten Liga empfangen die Leobener ebenfalls Krems-Langenlois (19 Uhr), die HIB-Frauen Dornbirn (19 Uhr) und Weiz/Gleisdorf die Traunerinnen (19 Uhr).