Alter „Kastner“ in Judenburg wird vor großem Umbau zum Kunstobjekt

„Manifest der Leere“ heißt eine Kunstaktion in Judenburg und Zeltweg. In einem ehemaligen Kaufhaus und einem Supermarkt nähert man sich dem Thema Leerstand.

Kurt Tanner und Gernot Bittlingmaier vor einer ihrer Installationen im Kastner-Gebäude, das am Samstagabend für eine Vernissage geöffnet wird

Schräg, phantasievoll, nostalgisch, auch ein bisschen lustig. Und am Ende doch einem ernsten Thema gewidmet. So lässt sich eine Kunstaktion im einst stark frequentierten Kaufhaus Kastner & Öhler in Judenburg zusammenfassen. Seit 2004 steht das Haus in der Burggasse leer, damals übersiedelte der Betrieb in die Arena Fohnsdorf.

Der Judenburger Pharmaunternehmer Dieter Gall hat den alten Kastner 2014 gekauft. Und weil er und sein Sohn Roland stets für Ungewöhnliches offen sind, ließen sie zwei Künstlern mit ihren Ideen freien Lauf: dem Architekten Gernot Bittlingmaier und dem Restaurator Kurt Tanner.

Einhörner und der heilige Gral

„Manifest der Leere – Wert macht Wandel“ ist die Überschrift über ihre Kunstaktion. Seit Tagen arbeiten sie in den verlassenen und großteils verfallenen Verkaufsräumen. Da fahren Saugroboter mit aufgesetzten Einhörnern oder Schwammerln chaotisch durch die Gegend, da stehen Autoreifen quer über einen riesigen Raum verteilt, da finden sich alte Radios und Schwarz-Weiß-Fernseher; von einer Wand prangt in riesigen gelben Lettern der Schriftzug „Wert“, und die alte Rolltreppe ist beleuchtet hinter weißen Vorhängen zu sehen: „Unser heiliger Gral“, lacht Kurt Tanner. Es handelt sich übrigens um eine der ersten Rolltreppen, die es in der Steiermark gab.

1 / 13 Kurt Tanner und Gernot Bittlingmaier mit chaotischen Saugrobotern © KLZ / Josef Fröhlich

Die Künstler haben dem Gebäude einen Namen und eine Stimme gegeben, Besucher der Ausstellung können sich mit „Leopold“ unterhalten. Dafür wurde eine KI mit umfassenden Daten gefüttert.

Was sie sich bei all ihren Installationen gedacht haben, erklären die beiden am Samstag, 3. Oktober, bei einer Vernissage (siehe Infobox). Das Duo bietet anderen Orten an, sich auch ihren Leerständen künstlerisch zu nähern.

Neues Leben für den Kastner

Architekt Gernot Bittlingmaier hat im Zusammenhang mit dem Kastner eine Doppelrolle: Er bearbeitet das Thema Leerstand auf künstlerische Art, gleichzeitig sorgt er dafür, dass dieser Leerstand beseitigt wird. Bittlingmaier hat für Dieter Gall und dessen Sohn Roland als Eigentümer Pläne für eine Neugestaltung entworfen. Wie berichtet, sollen Geschäftsflächen, Büros und ein Café entstehen, eine erste Bauverhandlung hat bereits stattgefunden.

© Kk Vernissage in Zeltweg mit Ramiro Wong, Kurt Tanner, Silvia Hartleb und Anna Khodorkovskaya

Beteiligt an der Kunstaktion ist auch Silvia Hartleb. Sie lud schon am Donnerstag zu einer Vernissage in den ehemaligen Billa-Supermarkt im Zentrum von Zeltweg. „Manifest der Leere – Wert macht Freude“ heißt es hier, die Installationen stammen von den Künstlern Anna Khodorkovskaya und Ramiro Wong. Sie werden im Oktober abwechselnd anwesend sein und laden Interessierte ein zum Zuschauen, zum Reden und zum gemeinsamen Arbeiten.