Filmdrehs in der Steiermark: Wo noch viel Luft nach oben ist

Eine neue Studie zeigt, wie positiv sich Filmförderungen auf die steirische (Film-)Wirtschaft auswirken – aber auch, wo noch großes Potenzial wäre.

Gerade sind neue Folgen der Krimi-Reihen „Soko Donau“ und „Landkrimi“ am Entstehen (u. a. mit einer Szene im Newsroom der Kleinen Zeitung). Nicht nur gute Nachrichten für Fans spannender Mordfälle, denn der Werbewert sei groß, sagt Michael Paul: „Ein durchschnittlicher Fernsehkrimi generiert einen Werbewert im hohen sechsstelligen Bereich, der langfristig im Tourismus nachwirkt.“

Für eine Studie hat der Wirtschaftsexperte die Effekte der Filmwirtschaft in der Steiermark untersucht und sich dafür 58 Film- und TV-Produktionen aus dem Zeitraum 2022 bis 2024 genauer angeschaut, die allesamt von der Cinestyria gefördert wurden. Einer Fördersumme von 2,83 Millionen Euro standen demnach rund 9 Millionen Euro unmittelbare Produktionsausgaben in der Steiermark gegenüber. Daraus errechnet die Studie knapp 4,4 Millionen direkte Euro an Bruttowertschöpfung im Land. Rechnet man nicht nur die direkte Filmherstellung, sondern auch Aufträge an Zulieferbetriebe, Übernachtungen und mehr dazu, kommt man sogar auf 7,3 Millionen.

1 / 4 Studienpräsentation „Wirtschaftliche Effekte der Filmwirtschaft in der Steiermark“ von Michael Paul (paul und collegen consulting GmbH) © Foto Fischer

„Die steirische Filmförderung durch die Cinestyria ist eine rein touristische“, stellt Steiermark-Tourismus-Chef Michael Feiertag klar. Das wirkt sich auch in den Daten aus – in unserem Bundesland ist der touristische Wert im Österreich-Vergleich gemeinsam mit Salzburg am höchsten. Luft nach oben gibt es aber bei den Vorleistungen: Insgesamt haben die untersuchten Produktionen nämlich mehr als 80 Millionen ausgegeben – für Ausrüstung und Technik, Studiomieten, Postproduktion und dergleichen. Nur 11,3 Prozent davon blieben in der Grünen Mark. „Noch wird ein großer Teil der Leistungen außerhalb der Steiermark erbracht. Deshalb brauchen wir eine verlässliche Förderung, die auch den wirtschaftlichen Beitrag der Filmproduktion berücksichtigt“, appellierte Oliver Zeisberger, der Vorsitzende der Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft Steiermark, im Rahmen des 18. Filmwirtschaftssymposiums vor der versammelten Lokal- und Stadtpolitik. Ein Wunsch, der in Zeiten straffer Sparpakete auf verhaltene Zustimmung stieß.

Die IG Kultur warnt hier indes vor einem „Brain Drain“ durch die drohende Kürzung oder sogar Einstellung der für künstlerische Filmprojekte vorgesehenen Förderschiene Cineart und die „völlig praxisuntauglichen“ neuen Kulturförderrichtlinien. „All dies trägt dazu bei, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung ins Ausland oder in andere Bundesländer gehen“, sagt Geschäftsführerin Lidija Krienzer-Radojević.