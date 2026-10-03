John Goodman kaum wiederzuerkennen: 90 Kilo sind weg

Der „Roseanne“-Star, der lange für seine kräftige Statur bekannt war, hat rund 90 Kilo abgenommen. Bei der Premiere seines neuen Films zeigt sich der 74-Jährige deutlich erschlankt.

John Goodman ist kaum noch wiederzuerkennen. Bei der Premiere seines neuen Films „Digger“ in Los Angeles präsentierte sich der 74-Jährige mit deutlich schlankerer Silhouette.

Der Schauspieler hat über die Jahre rund 90 Kilogramm abgenommen.

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Für viele Zuschauer ist Goodman noch immer untrennbar mit seiner Paraderolle verbunden: Als Dan Conner in der Sitcom „Roseanne“ wurde er in den 1990er-Jahren zum TV-Star. Damals gehörte seine kräftige Statur ebenso zum Erscheinungsbild der Figur wie deren trockener Humor.

Zeitweise wog Goodman nach eigenen Angaben fast 180 Kilogramm. 2007 begann er, seinen Lebensstil grundlegend zu verändern. Er verzichtete auf Alkohol und achtete stärker darauf, was und wie viel er aß. Auch Bewegung gehört seither zu seinem Alltag. Goodman geht regelmäßig spazieren und hat das Boxen für sich entdeckt.

© via www.imago-images.de ROSEANNE, 1988-2018.

Der Wandel vollzog sich allerdings nicht innerhalb weniger Monate. Über viele Jahre verlor der Schauspieler Gewicht und veränderte Schritt für Schritt seine Gewohnheiten. Früher habe er praktisch ständig gegessen, schilderte Goodman rückblickend.

Heute steht der Schauspieler mit einer völlig anderen Figur auf dem roten Teppich. Geblieben ist allerdings seine markante Erscheinung und natürlich die Karriere, die weit über „Roseanne“ hinausreicht. Goodman spielte unter anderem in Filmen wie „The Big Lebowski“, „Argo“ und „10 Cloverfield Lane“ mit und zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Charakterdarstellern Hollywoods.