Zwist um Tempo 30 im Halbenrainer Ortsteil Donnersdorf

Die Grünen Halbenrain kritisieren Umgang mit Antrag für Tempo 30 in Donnersdorf. Ortschef Raphael Scheucher will die Kommunikation verbessern, bestätigt aber das negative Ergebnis der Prüfung.

„Seit Anfang 2025 warten Bewohner:innen des Ortsteils Donnersdorf in der Gemeinde Halbenrain auf Klarheit über die beantragte Tempo-30-Beschränkung. Nachdem die Prüfung negativ ausgefallen sein soll, fehlt bislang jede schriftliche Begründung“, heißt es am Freitag in einer Aussendung der steirischen Grünen polternd.

In der etwa 115 Einwohner zählenden Katastralgemeinde Donnersdorf gaben Bürger 2025 eine Unterschriftenliste mit der Anfrage, im Ortsteil eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h einzurichten. Die Gemeinde habe die Prüfung versprochen und danach aber nicht das negative Ergebnis kommuniziert, kritisieren die Grünen.

„Menschen hier wünschen sich mehr Sicherheit“

Das sorgt bei Grünen-Gemeinderätin Andrea Hasenhüttl-Posch für Ärger: „Ich erlebe die Situation jeden Tag. Die Menschen hier wünschen sich mehr Sicherheit und haben deshalb eine Geschwindigkeitsreduktion angeregt. Das verdient eine ernsthafte und nachvollziehbare Prüfung.“

© Privat Gemeinderätin Andrea Hasenhüttl-Posch (Grüne) fordert Klarheit zum Stand des Antrags auf Tempo 30 in Donnersdorf

Keine Grundlage für Tempo 30

Die Kommunikation sei tatsächlich nicht ganz optimal gewesen, räumt Halbenrains Bürgermeister Raphael Scheucher (ÖVP) ein. Die andere Kritik, will der Ortschef so aber nicht stehen lassen: „Die Unterschriftenliste traf ein, nachdem die Novelle zur leichteren Verordnung von Tempo 30 bekannt wurde. Im Ermittlungsverfahren stellten wir fest, dass das dafür notwendige besondere Schutzbedürfnis in dem Bereich nicht gegeben ist.“

© KLZ / Julia Schuster Bürgermeister Raphael Scheucher (ÖVP) betont, dass sorgfältig geprüft wurde, aber kein besonderes Schutzbedürfnis nach dem Gesetz in Donnersdorf bestehe

Das heißt vor Schulen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen kann der 30er einfacher verhängt werden. In Donnersdorf trifft das nicht zu. Zudem liege der gewünschte Tempo-30-Bereich teils gar nicht im Ortsgebiet. Dementsprechend wäre nur das klassische Verfahren möglich, für das es ein verkehrstechnisches Gutachten brauche, erklärt Scheucher. Dieses müsste überhaupt erst eine positive Auswirkung von Tempo 30 auf die Verkehrssicherheit vor Ort feststellen, bevor die Gemeinde ein anderes Tempo verordnen könne.